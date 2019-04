Ne, nesplnil stanovený cíl – stlačit čas pod deset hodin. Se svým výkonem dokonce ani není spokojen.

Avšak přemohl sám sebe a přes asi nejtěžší komplikace sportovní kariéry doběhl do cíle. Poprvé se tak setkal s „havajskými bohy“, kteří, jak doufá, konečně od nynějška budou stát na jeho straně.

„Díky Havaji si umím představit ráj, ale také své sportovní peklo. Teď jsem si vnitřně prožil jakýsi očistec,“ usmívá se osmačtyřicetiletý triatlet.



Jaroslave, pojďme od začátku. Do Havaje jste na mistrovství světa tentokrát dorazil dříve, než je u vás obvyklé, je to tak?

Vždy jsem tam jezdíval sedm nebo osm dnů před závodem. Zdálo se mi, že je to akorát. Tentokrát jsem ale zvolil variantu dvou týdnů před závodem. Chtěl jsem podat výrazně lepší výkon než pětkrát předtím. Tentokrát jsem byl jeden den i dlouho na kole, dokonce jsem si vyjel i legendární stoupání k Hawi, kde se otáčí a jede se zpět. To jsem nikdy dřív neudělal, tentokrát jsem to chtěl mít osahané. Na běžecké trati jsem si zase proběhl nejtěžší část, které se říká Energy Lab. To vše za horka mezi jednou a třetí hodinou odpoledne, aby tělo vědělo, do čeho jde. Co se plavání týče, střídal jsem trénink v otevřeném moři a v bazénu.



Takže jste cítil formu na své životní havajské maximum?

Necítil jsem se v úplné top formě, ale bylo to v pohodě. Cílem byl čas pod deset hodin. Umím to i lépe, ale na Havaji je to úplně jiný závod než kdekoliv jinde. Z pěti předešlých účastí se mi tohle povedlo pouze poprvé.



Co ostatní členové české výpravy, byli jste v kontaktu?

Bylo nás z Česka čtrnáct, dvanáct chlapů a dvě ženy. Za tu dobu, co tam jezdím, se z nás stal asi nejlepší kolektiv. Byli jsme na společné večeři a den po závodě jsme měli další posezení, kde jsme si sdělili dojmy ze závodů. Z mého pohledu to bylo velmi příjemné. Byl jsem hrdý, že jsem Čech a součást komunity Ironmanů, kteří reprezentují naši zem.



Dolehla na vás i nervozita?

Už týden před závodem jsem byl vyloženě nervózní, protože jsem od sebe chtěl nějaký výkon. Ale v den závodu, když jsem vstával, už jsem se těšil, jak v sedm hodin odstartuju.



Začal jste plaváním, tam jste se cítil jako ryba ve vodě?

Plavání bylo standardní, nic extra, tam je nejobtížnější start. Musíte dvacet minut šlapat vodu a bojovat o pozici, než se odstartuje. Vylezl jsem z vody a byl jsem relativně spokojený.

CHTĚL JSEM ČAS POD DESET HODIN. VYCHÁZELO TO

Následoval více než pětihodinový úsek na kole. Jak se vám jelo?

Na kole jsem kolem sebe měl nejprve skupinu asi patnácti triatlonistů, kteří si moc neuměli ujet. Bylo to hodně o tom, aby někdo z nás od rozhodčích nedostal penalizaci nebo případně diskvalifikaci, což se tam pár lidem kvůli hákování stalo (jízda v háku za soupeřem je v dlouhém triatlonu zakázána, pozn. red.). Na jedné z občerstvovacích stanic zhruba na třicátém kilometru už se to ale roztrhalo, od pětačtyřicátého kilometru už to nebyl peloton, ale každý sám za sebe. Cesta zpět po té otočce už je spíš o přípravě na to, že má člověk běžet ještě maraton v tom horkém prostředí.



A že na Havaji musel být hic…

Za těch třináct předešlých dnů to byl nejpěknější den, co tam byl. Byl jsem už opálený, ale ještě na to se mi vypálil dres.



Po cyklistické části jste se pohyboval spíše v popředí pořadí své kategorie, takže vše šlo podle plánu?

Byl jsem spokojený, přijel jsem z kola a ještě jsem kalkuloval, že maraton půjdu standardně, tak jak to v pohodě umím. Na prvních třech kilometrech jsem si vše pochvaloval. Pak jsem ale začal v žaludku cítit zvláštní pocity, které už jsem kdysi dřív měl. Najednou jsem věděl, že to není oukej.

MÁLEM JSEM TO VZDAL, BYLO TO O VŮLI

Tušíte, proč se tak stalo?

Byl to asi souběh dvou věcí. Za prvé jsem měl v těle hrozně málo energie a jídla. Proto musíte jíst energetické gely, které moc nemusím. Ty tomu moc neprospěly. Taky mám problémy s hamstringy (zadní stranou stehen, pozn. red.), kvůli kterým jsem měl u sebe Ibalgin. To tomu taky nepomohlo.



Takže nastaly komplikace. Co se tedy dělo?

Na osmém kilometru jsem věděl, že budu muset poprvé použít záchod. Asi na šestnáctém kilometru, kdy se vybíhá prudké, asi kilometr dlouhé stoupání, jsem musel přejít do chůze. Pětkrát jsem to na Havaji vyběhl, pošesté ne. Měl jsem mžitky před očima, ale věděl jsem, že musím jít a nesmím se zastavit. Vyšel jsem to a věděl, že druhá část maratonu nebude o nic lepší.



A to vás ta nejtěžší část teprve čekala…

Když jsem vbíhal do Energy Labu, viděl jsem tři „toitoiky“. Žaludek mě už i bolel a stahoval, nemohl jsem tam nic vpravit. Tak jsem šel opět na záchod, kde v tom vedru pochopitelně bývá šílený smrad, takže vám z toho není o moc líp. Ulevilo se mi, ale ven to chtělo i jiným otvorem.



Pomohlo to?

Od té doby mi bylo výrazně líp. Na první občerstvovačce jsem si dal studenou kolu a gel, pak už jsem běžel jedenáct nebo dvanáct kilometrů až do cíle a snažil si užít vůbec to, že tam jsem a nevzdal to. Asi to mělo přijít. Díky Havaji si umím představit ráj, ale také své sportovní peklo. Teď jsem si vnitřně prožil jakýsi očistec.



Jak jste vnitřně prožíval ty nejtěžší chvíle na trati?

Ležel jsem dvakrát nebo třikrát u okraje na patníku. Hlava bojovala s tím, jestli vstát nebo ne. Chodili ke mně pořadatelé a zdravotnická služba. Ta mě chtěla stáhnout ze závodu, to mě přinutilo vstát a jít. Fyzická i mentální bolest byla velká. Bolest z toho, že člověk byl přichystaný, promítl své sny do tohoto závodu. A já bych tam zklamal. Hraničí to až s tím, že člověk přemýšlí, že to vzdá.



Vy jste to ale nevzdal, co vás hnalo dál?

Věděl jsem, že to nemůžu vzdát kvůli kamarádům, kteří mě sledovali a podporovali. Také tam byla velká odpovědnost vůči sponzorům. Měl jsem hodně dobrou sezonu, což jsem tam mohl potvrdit. Jenže to se mísí s tím, že hledíte na oblohu, zavíráte oči a vidíte jen tmu. Říkáte si nechte mě tu, je to boj s rezignací. Je to na té vůli, musíte se soustředit na každý další krok, který uděláte.



Kde jste vzal tolik síly?

Bylo to strašně obtížné. To na sebe bývám hodně tvrdý. Sám nevím, kde se vzalo tolik vnitřní síly, tohle už prožít vážně nechci.

ZA DVA ROKY CHCI NA PÓDIUM

Že by havajští bohové?

Možná to tak být mělo a měl jsem si to prožít. Možná mě chtěl připravit na to, že pokud tam přijdu ještě jednou, tak konečně bude stát na správné straně (směje se). Že příště potvrdím výkon, na který mám, a v cíli budu spokojenější, než jsem kdy byl.



Jaké pocity jste měl v cíli? Co převládalo?

Ten čas je z mého pohledu špatný. Ale z pohledu lidí, kteří se kolem triatlonu motají, to tak není. Nebylo to asi tak zlé. Ale ten běžecký maraton byl nejpomalejší, který jsem kdy běžel. A to jich mám za sebou devadesát sedm. Na druhou stranu, když běžíte dvě poslední míle, kde jsou i fanoušci, kteří vás ženou, to je hrozně příjemné. Posledních sto metrů je neopakovatelných. Pro tu minutu stojí se na Havaj zase kvalifikovat, abych v tom cíli zase jednou byl. A já jsem to zase dokázal.



Takže se chystáte na další mistrovství světa na Havaji?

Už jsem cestou zpět v letadle střádal plány. Co udělat jinak, co potřebuji k tomu, abych se v roce 2019, kdy mi bude padesát let a postoupím do další věkové kategorie, skončil na pódiu při vyhlašování vítězů. A to je to pódium pro pět. Já věřím, že to vyjde.



Jak si ceníte šesté medaile za dokončení slavného závodu? Více než těch ostatních?

Až po ten běh to byla moje nejlepší účast. Kvůli tomu, co se pak událo, to byla asi nejtěžší zkušenost, kterou jsem v dlouhém triatlonu zažil. Když jsem pošesté dostal v cíli tu medaili, cítil jsem, jak je těžká. Nejen váhou, ale bylo i nejtěžší ji vybojovat. Stálo to hlavně hrozně moc mentálního úsilí. Vnitřní energie do toho šlo opravdu hodně. Takže ta medaile byla sakra těžká.

Jaroslav Hýzl na MS v dlouhém triatlonu 2017

Konečný čas: 10:35:16 hod.

Umístění v kategorii 45 – 49 let: 100. z 293 účastníků

Umístění absolutně: 729. z 2232 účastníků

Čas plavání: 1:00:12 hod. / 39. v kategorii

Čas kolo: 5:10:58 hod. / 60. v kategorii

Čas běh: 4:16:20 hod. / 160. v kategorii