„Je to pro nás obrovská škoda. Rád bych tu cestu za titulem dokončil aspoň příští rok,“ říká 25letý útočník.

Stále však ještě věří, že sezona ve Francii by se mohla dohrát. Do konce základní části jeho týmu zbývaly odehrát čtyři zápasy, za celou sezonu Ďáblové prohráli jediné utkání a chystali se na Final Four francouzského poháru, následně na ligové play-off i evropskou ligu ve Švýcarsku.

„Chystali jsme se zabojovat o první trofej. Teď čekáme. Jako jedna z mála lig v Evropě zatím nemáme úplně zrušenou sezonu, jen pozastavenou. Pořád se nějak udržujeme a připravujeme. Máme tady profesionální smlouvy, je to naše práce,“ prozradil Školoud přímo z Rethelu.

Karanténa ve Francii bude platit nejméně do 15. dubna. Jak to bude dál, to pochopitelně není jisté, malá naděje, že soutěž by se rozeběhla třeba bez návštěv diváků, stále existuje.

„Jsem v malinkém městečku s deseti tisíci obyvatel. Čtu na českých portálech zprávy, kde píší o Francii hrůzy. Tady v Rethelu jsem nic nepostřehl, žádného nakaženého. Opatření jsou podobná jako v Česku. Problém je v tom, že do Francie to přišlo asi o měsíc dřív. Čísla byla vysoká a až poté se začala dělat opatření. V Česku se tomu chtělo předcházet,“ popsal Školoud aktuální situaci.

ROUŠKY? TAK 50 NA 50

Třeba s rouškami je to ale ve Franicii jinak. Lidé nemají povinnost je na veřejnosti nosit.

„Je to tak půl na půl. Státem to není dané, jen doporučené. Je to na každém z nás,“ doplnil hokejista.

Včera se počet nakažených ve Francii blížil 60 tisícům, úřady hlásily už přes pět tisíc úmrtí.

„Teď tady sice umírá více lidí, je to ale první vlna nakažených, kterou nepodchytili. Vypadá to, že nově nakažených je méně. Je možné, že na konci dubna budeme hrát, čekáme na zprávu z federace,“ dodal Petr Školoud.

V Rethelu není sám. Klub letos táhne česká enkláva pod vedením kapitána reprezentace Patrika Šebka, bývalého hokejisty Prostějova a bratra Davida Šebka, který Zubrům v nájezdech proti Sokolovu vystřelil v roce 2015 postup do první ligy.

„Je tady dalších šest Čechů. I to byl jeden z důvodů, proč jsem do Rethelu šel, že budu zase na hokejovém baráku s Čechy,“ zmínil Školoud.

Pokud by inline hokejová sezona skončila i ve Francii a situace to dovolí, přerovský odchovanec by rád zamířil v létě domů.

„Smlouvu mám do konce května, už ale řešíme další sezonu, která má začít v září. Chci si ještě před odletem vyjednat podmínky a pak se vrátit,“ prozradil Petr Školoud.

A není se čemu divit. V Rethelu se mu daří, chodí plný stadion a jen tak pro zajímavost, i v době koronaviru by mu 80 procent platu vyplácel stát.