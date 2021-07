„V loňském roce jsme nikam nejeli, mistrovství světa se letos koná v Kolumbii, což je pro české hráče kvůli pandemii zapovězená země. Takže se dohodlo, že se narychlo uspořádá mistrovství Evropy. Mezinárodní federace to narychlo uvařila a Švýcarsko se rozhodlo, že to uspořádá,“ vysvětlil šéf IHC Night Birds Přerov a jeden z vedoucích české výpravy Patrik Škandera.

Na výběrovém soustředění v Kroměříži se celkem logicky objevilo hned devět přerovských hráčů. A všichni nakonec uspěli, 27. července tak vyrazí do švýcarského Effretikonu nedaleko Curychu. Do výběru U16 se dostalo šest Soviček, tři hráči Night Birds pak doplnili reprezentaci U18. Žádný jiný český klub nemá v české výpravě tak velké zastoupení.

„Hlavní trenér Jirka Suhrada je ze Zlína, snažili jsme se kluky dostat k nám blíž. Přeci jen, prostředí v Kroměříži známe, můžeme si tam zařídit kvalitní zázemí. Nominace pak vznikala na základě doporučení českých klubů, já jsem kluky viděl před rokem na kolečkách, Jirka je zase viděl během sezony na ledě,“ přiblížil Patrik Škandera.

Ambice budou mít oba české výběry nejvyšší. „Nejdůležitější je to, co je na hrudi. Co je na zádech, to je to poslední. Šestnáctka nikdy nepoznala porážku, osmnáctka naposledy snad v roce 2017. Od té doby jsou kluci neporaženi,“ řekl závěrem Škandera.

Češi budou (již tradičně) zlaté medaile obhajovat od 29. července do 1. srpna.

Přerované v nominaci na ME:

U16: Jakub Trnka (brankář), David Svozil, Jakub Galnor, Kryštof Janek, Matěj Pekař, Marek Mozr

U18: Marian Koblížek, Jan Hanák, David Buršík