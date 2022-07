Je úplně jedno, že oba ženské týmy si to rozdaly v boji o poslední místo. Mužské obecenstvo hnalo hráčky dopředu a v některých zápasech byla osecká děvčata borcům vyrovnaným soupeřem.

Na již tradičním turnaji jinak chyběl ovšem vítěz posledních dvou ročníků - tým s filmovým názvem Tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišňovského. Na cenný pohár si tak brousili zuby jiní.

„Turnaj pořádáme třetím rokem. Historicky bylo už asi patnáct ročníků, ale poté tahle akce nějak zapadla. S kamarády nás napadlo, že bychom to mohli obnovit, protože je to super záležitost a lidem se u nás líbí,“ řekl za organizátory Tomáš Josefík.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Turnaj má nového mistra!

Pohodová atmosféra, dobré pivo a dobroty z udírny a grilu každoročně do Věžek lákají dostatečný počet týmů, letos se jich sešlo dvanáct. Vítězem se stala trojice s příznačným jménem – My(s)tři!

Ti si ve finále poradili s týmem Lijazky. Na třetím místě skončili Trpěliví rybáři, kteří v boji o bronz porazili tým Nealko.

„Kvalita byla na amatérskou úroveň výborná. Poprvé máme navíc dva ženské týmy, což je zpestření,“ dodal Tomáš Josefík.

Všichni už se tedy těší na příští rok. Na hřišti ve Věžkách ovšem sport nejprve vystřídá hudba. V sobotu 30. července se zde totiž uskuteční druhý ročník Rock Festu za účasti kapel Mošna Banda, Inception of Fall, Human Puppet, Solution of Panic, Them Switcheroos nebo Cycles of Revocation.

