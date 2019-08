Na domácí scéně Kanoistika Přerov získala pět titulů mistrů republiky na dlouhých tratích, z mistrovství republiky pak přivezla 14 zlatých, 10 stříbrných a 10 bronzových medailí.

„Pro Přerov je tato sezona asi nejúspěšnější v historii. Žádný svěřenec se na mistrovství světa nebo Evropy nedostal třeba do finále nebo na medaili. Samozřejmě to ale není jen o těchto dvou lidech. Spoustu dalších tito dva táhnou do dalších kategorií a ty mají také výsledky,“ pochvaluje si trenér přerovských závodníků Libor Šulák.

Gaberiela Hermély vybojovala parádní evropský bronz na čtyřkajaku v závodě na 500 metrů. „Vůbec jsem to na začátku sezony nečekala. Nominací jsem si splnila cíl pro letošní sezonu,“ přiznává nadějná kajakářka, která navíc mezi juniorkami působí teprve prvním rokem.

V Račicích podle ní pomohla i skvělá domácí atmosféra. „Už na startu jsme slyšely, jak nás povzbuzovali. Byly slyšet bubny, fanoušků tam bylo hodně. Ke konci závodu už jsme to asi ani nevnímaly, to nám hlavou běžely úplně jiné myšlenky,“ usmívá se Hermély.

Do bronzového čtyřkajaku usedla společně s Kateřinou Zárubovou, Adélou Házovou a Barborou Betlachovou. A děvčata vytvořila skvělou partu. „To nejdůležitější je komunikovat na lodi, říkat si pocity na tréninku, jak se nám jelo. S holkama jsme si hodně padly, všechny jsme dobré kamarádky. Myslím, že to hodně pomohlo,“ prozradila Gabriela Hermély.

Ani na mistrovství světa se český čtyřkajak juniorek neztratil. Moc nechybělo a byla z toho další medaile. Hermély si z rumunského města Pitešť dovezla krásné čtvrté místo.

„Bylo to úplně jiné než na Evropě. Spousta států, větší konkurence. Byl to obrovský zážitek,“ ohlédla se Gabriela.

VEČERKA ZÁŘIL NA OLYMPIJSKÉ TRATI

Martin Večerka dosáhl na pomyslnou bramboru na mistrovství Evropy v Račicích. Čtvrté místo na deblkánoi s Vojtěchem Nováčkem z Týna nad Vltavou na olympijské kilometrové trati je však obrovským úspěchem.

„Je to pro mě velká čest. Evropa je pro mě největším úspěchem kariéry, i když tam bylo zaváhání, které nás možná stálo třetí místo. Ale kdyby mi někdo před mistrovstvím řekl, že budeme čtvrtí, bral bych to všemi deseti,“ zmínil Martin Večerka.

Suverénní běloruská loď za sebou nechala vlnu, na kterou česká posádka nestihla reagovat a byla nucena výrazně zpomalit. „Když nejde o život, nejde o nic,“ pousmál se Večerka.

Nominace na mistrovství světa ale byla pro přerovského kanoistu příjemnou náplastí a desáté místo z Rumunska je dalším skvělým úspěchem.

„Aspoň jsme si vyhráli finále B, když ne áčko. Semifinále jsme celkem podcenili, to byla škoda. Jinak se mi tam líbila atmosféra, lidé byli příjemní. Jen v závodišti byla ledová voda, foukal protivítr, což pro mou váhu nebylo nic jednoduchého,“ prozradil Martin Večerka.

Toho nyní čeká přechod do věkové kategorie do 23 let a možná i do nového oddílu. „Bude to těžké. Musím přes zimu nabrat sílu, jsem ještě takový lehčí. Zkusím dva roky přetrpět a pak to snad bude lepší. Příští rok půjdu na výšku, takže budu muset sledovat další oddíly jako Dukla nebo USK Praha,“ přiblížil kanoista.

To Gabrielu Hermély čeká ještě rok mezi juniorkami. „Čekají mě teď ještě olympijské naděje v Bratislavě. V příští sezoně bych se zase chtěla nominovat minimálně do čtyřkajaku. Budou tam ale i mladší holky, které jsou taky dobré, tak uvidíme, jak to vyjde,“ uzavřela kajakářka.

Trenér Libor Šulák o Gaberiele Hermély



Začalo to tím, že se dobře připravila na nominaci a dostala se mezi čtyři nejlepší juniorské kajakářky. To vše díky svému přístupu, poctivě trénuje, plní si své povinnosti a objíždí veškerá soustředění. Velké závody byly pro ni cílem.



Trenér Libor Šulák o Martinu Večerkovi



Je to člověk, který má docházku ze všech největší. Plní si to tak, jak potřebuje. Své kvality ukazuje už od žákovských let, sbíral ocenění z mistrovství republiky, vloni byl třetí na olympijských nadějí, což naznačovalo, že je schopen dostat se do velkého finále i na ME.