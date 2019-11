Nečekanou a o to sladší výhru si v neděli večer vychutnali druholigoví házenkáři SK Žeravice. Na druhém týmu tabulky z Napajedel si totiž smlsli naprosto hladce 33:20. Favoritovi tak připravili druhou a jasně nejvyšší porážku sezony.

Házenkáři SK Žeravice (v černém) zaskočili Napajedla. | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Nečekal jsem to, protože Napajedla chtějí postoupit do první ligy. V pátek jsme navíc měli špatný trénink, musel jsem pak klukům něco říct, protože to byla hrůza, co předvedli,“ prozradil po utkání trenér žeravických mužů Lubomír Lukačovič. „Asi to sedlo na úrodnou půdu. Dneska to bylo o srdíčku, to jsme měli výborné,“ dodal kouč.