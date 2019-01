Přerov, Lovosice – Vyzrálý a skvěle takticky zvládnutý první poločas předvedli přerovští házenkáři v 17. kole Zubr extraligy na palubovce prvních Lovosic. V poločase totiž vedli 14:16, a vše tak směřovalo minimálně k zajímavé zápletce. Ale kdeže! Domácí hned po přestávce odskočili a soupeři nedovolili už ani pomyslet na nějaký ten bod. Favorit nakonec zvítězil o 9 branek.

Přerovští házenkáři (v černém) | Foto: DENÍK/David Klein

HK Lovosice – Sokol HC Přerov 36:27 (14:16)

Hosté jeli na palubovku lídra soutěže jen bez Honzy Zbránka, jehož místo zalátal Jakub Schmalz. „Máme totiž na hostování tři hráče: Zbránka, Schmalze a Plška. A pravidla povolují nastoupit k utkání jen dvěma, takže to chceme nějak protočit, aby všichni dostali příležitost se dostat do nějaké herní formy, abychom na nadstavbu mohli sáhnout po kterémkoliv z nich,“ vysvětluje Richard Buček, asistent trenéra a předseda klubu.

Přerovští jeli do Lovosic udělat co nejlepší výsledek. „Věděli jsme, že hrajeme aktuálně asi proti nejlepšímu týmu extraligy. Nakonec, kdo sledoval televizní zápas s Karvinou z minulého kola, tak viděl, že družstvo je opravdu velice kvalitní,“ přiznává.

Do zápasu lépe vstoupili domácí, když šli do vedení 2:0. Následně se střelecky probudili i přerovští hráči a kolem desáté minuty byl stav vyrovnaný. V 15. minutě už však Lovosičtí opět vedli výraznějším rozdílem 9:5.

Poté ovšem slušně zaplněná hala viděla velký obrat. Sokolům skvěle vyšla druhá čtvrthodina úvodní půle, kdy zaznamenali šest branek v řadě a rázem odskočili na 9:11. Dvougólový rozdíl si poté udrželi až do konce prvního poločasu. Do kabin tak šli s nadějným vedením 14:16.

„Dařilo se v obraně, za níž podával zodpovědný výkon brankář Štolcar. Družstvo bylo v obranné fázi schopné dělat to, co jsme po něm vyžadovali. V útoku to sice bylo o něco těžší, nicméně i tam se nám dařilo střelecky se prosazovat,“ viděl první půlhodinu asistent Buček.

Po delší době dostal více prostoru na křídle Ondřej Zedek a vedl si obstojně. „Zezačátku vlastně družstvo táhl, protože dal myslím první tři branky. Byl to vlastně v letošní sezoně po delší době jeho druhý start v extralize, protože měl půl roku přestávku kvůli zaměstnání,“ podotýká.

A postupně se přidávali i další střelci. „Klukům se hlavně dařilo držet taktické pokyny, které zněly: hrát v útoku důsledně, na jistý gól a nestřílet zbytečně. Pokud se ztratí míč, tak se rychle vrátit zpět, protože hra soupeře je postavena na protiútoku, který táhne především Motl,“ přibližuje Buček taktické plány.

Hráči se těmito pokyny v první půli řídili a přineslo to také ovoce v podobě dvoubrankového vedení, což bylo asi pro všechny v hale velkým překvapením.

Jak o slibně rozehraný zápas přijít, se mohli všichni přítomní „přiučit“ v úvodních jedenácti minutách druhého poločasu, které Lovosice vyhrály 9:2 a ve 41. minutě tak vedly 23:18. Domácí se pětigólovým náskokem uklidnili a následně své vedení ještě navýšili až na konečných 36:27.

„Začátek druhého dějství nám nevyšel, ten jsme těžce nezvládli. Možná pod dojmem toho, že jsme velice dobře zahráli první poločas, tak jsme v tom druhém začali méně zodpovědně. Navíc se projevila naše bolest z podzimu, a to nepřipravená střelba po krátké době v útoku, z čehož jsme ztráceli míče. Soupeř dokázal využít této naší špatné střelby k rychlým protiútokům, které tahal především přes Motla, autora třinácti branek,“ říká předseda klubu.

„Skončilo to pro nás nakonec dost krutou porážkou. Jak se Lovosice rozjely, tak se jen potvrdilo, že je to tým s velice dobrou formou a dost špatně se brání ty jeho útoky,“ dodal Richard Buček.

Statistiky

Nejlepší střelci: Motl 13/1, Krahulík 6, Havlát 5/1 – Pernička 5/2, Zedek 4, Zemánek 4, Rob. Buček 4.

Sedmimetrové hody: 3/2 – 2/2. Vyloučení: 2 – 7. Rozhodčí: Halada, Zych. Diváci: 658.

Sestava Sokola HC Přerov: Štolcar (Kosatík) – Schmalz, Potiška, Zemánek, Mužík, Rob. Buček, Plšek, Zedek, Kopal, Kavka, Kovařík, Valášek, Pernička.

Po zimní pauze prokazují přerovští házenkáři zlepšenou formu. Doma porazili Třeboň a lídra z Lovosic na jeho palubovce v prvním poločase dosti potrápili. Bude mít jejich výkon vzestupnou tendenci? Přesvědčit se můžete sami, a to už v neděli, kdy od 11 hodin přivítají šestou Plzeň.