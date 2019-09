Poprvé to bylo symbolicky před dvaceti lety, což z Přerovana dělá služebně nejstaršího českého havajského bojovníka. „Když si usmyslím, že se kvalifikuji na Havaj, tak se to pokaždé podařilo, i když letos až napodruhé,“ připomněl Hýzl předešlý neúspěch v rakouském Klagenfurtu. Na ten už ale nikdo vzpomínat nebude.

Jaroslave, jak hodnotíte pro vás nakonec úspěšný závod v estonském Tallinnu?

Ten závod měl dvě roviny. Byl to jedním z nejkrásnějších, které jsem kdy za svou kariéru Ironmana absolvoval (od roku 1998, pozn. red.). Byl jedním z nejlépe zorganizovaných, ale také jedním z nejtěžších kvůli podmínkám, které panovaly. Daly už se srovnat se severskými zeměmi. Ne, že by tam byla úplná zima, vzduch měl kolem třinácti stupňů. Severní vítr od Baltu ale udával nějakých 70 kilometrů v hodině a byl studený. Poprvé v závodě jsem si na dres oblékl i vestičku, i tak mi chvilkami byl na kole chlad. Asi poprvé v životě jsem se při běhu neosvěžoval studenou vodou, protože to vůbec nebyla potřeba (usmívá se).

Pokud ale vím, u plavání se na poslední chvíli objevily komplikace, je to tak?

Plavat se původně mělo v Baltu. Podle pravidel v momentě, kdy má voda méně než 13 stupňů, plavání se ruší úplně. Ještě týden před závodem to bylo 21, pak se ale změnilo proudění a voda od středy měla i pod 13 stupňů. Říkal jsem si, hlavně ať nezruší plavání. Naštěstí chtěli zachovat plnohodnotného Ironmana a na poslední chvíli se jim podařilo přemístit plavání z Baltu do místního jezera, které bylo podél trati. Tam voda měla 18 stupňů, v tom se dá plavat.

Jak pro vás probíhal samotný závod?

Plavalo se mi špatně, byl jsem po dlouhé době v neoprenu, bylo to takové nijaké. Na kole to nějak jelo, excelentní to ale taky nebylo. A běh? Mám problémy s patou u pravé nohy, bohužel to přetrvává dál. Zhruba na dvacátém kilometru jsem s tou bolestí bojoval tak hodně, že jsem si dovolil sprostě zahulákat na manželku, jak mě to bolí. Ona si myslela, že hledám výmluvu, protože jsem se pohyboval kolem osmého místa v mé kategorii. Odpověděla mi na to – jsi železný muž, tak vydrž. Nevím, co se mi pak sepnulo v hlavě, ale podařilo se mi pak dostat nad tu bolest. Nemohl jsem se ale na žádné občerstvovací stanici zastavit. Ostatní si to z mého pohledu hodně práskli na kole, čekal jsem, že běh nebude z jejich strany optimální. Bylo to tak. Odpadávali, já jsem to ustál a byl jsem v cíli čtvrtý.

Pohlídal jste si poslední postupové místo s přehledem, nebo to byly nervy?

Měl jsem neustálé informace od manželky. To, že jsem čtvrtý, jsem se dozvěděl až zhruba nějaké tři kilometry před cílem. Bolest nohy ale byla neuvěřitelná, byl jsem skoro ochotný vzdát, abych zmírnil utrpení. Zase ale vidina Havaje to přehlušila.

Jak moc vám problémy s patou nyní komplikují přípravu na Havaj?

Příprava probíhá omezeně. Pata mi neumožňuje trénink běhu. Bylo mi doporučeno, ať vyzkouším tu bolest přeběhat. Včera jsem to udělal, byl to děs. Prostě jsem běh hlavně nahradil objemem a intenzitou na kole, aby tam ta dlouhodobá fyzická příprava pořád zůstala. Zvýšil jsem i objemy a rychlost plavání. Věřím, že do startu Havaje (12. října, pozn. red.) se i běh umoudří. Já to samozřejmě odběhnu, i kdyby mi ta noha měla upadnout. Chtěl bych skončit tak, abych byl v cíli aspoň jednou na Havaji spokojený.

A to je jak? Máte nějaké vysněné umístění ve své kategorii?

Měl jsem tajný sen, když jsem před dvěma lety probíhal cílem na Havaji v osmačtyřiceti, že v padesáti se tam vrátím a budu chtít být na pódiu, to znamená do šestého místa. Reálné cíle jsou ale druhá věc. Příprava nebyla optimální, mám spoustu aktivit spojených s prací. Sport je ale někdy krutý a hlava dělá kolikrát i divy. Jakýkoliv Ironman je tak náročný závod, že se může stát cokoliv. Třeba se to povede. A když ne, tak můj cíl je vždy být po doběhnutí spokojený. Pak z toho většinou bývá i dobré umístění. Někteří prezentují, že si to jdou užít. To není můj případ. Jdu naplno, radši si užívám až pocit v cíli při vyhlašování. Nevím, jak si někdo může užít takový závod (směje se).

Pro vás ale Havaj asi je jakousi drogou. Vícekrát se tam podívali pouze tři Češi…

Volal mi po závodě redaktor z České televize, který se o triatlon zajímá, Standa Bartůšek, a říkal mi, že jsem služebně nejstarší Čech, který pojede na Havaj. Byl jsem tam totiž poprvé v roce 1999, teď je rok 2019. Takže v období dvaceti let si udržuji poměrně slušnou výkonnost. Když si usmyslím, že se kvalifikuji na Havaj, tak se to pokaždé podařilo, i když letos až napodruhé.