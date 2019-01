PŘEROV - O minulém víkendu dospěla Velká cena OSH Přerov (VC) v požárním útoku k samotnému vyvrcholení. Z celkového počtu čtrnácti soutěží zbývaly na programu poslední dvě - v sobotu 25. srpna Drahotuších a o den později v Provodovicích.

Vítězové Velké ceny OSH Přerov – muži Olšovce a ženy z Radkovy Lhoty. | Foto: Jan Skopalík

Z mužských družstev si o víkendu slušně vedli předem jistí vítězové VC, hasiči z Olšovce. Přestože se jim nepodařilo vyšperkovat závěr sezony požárním útokem na hranici jejich možností, obsadili s časem 18,00 sekund v Drahotuších 1. místo a časem 18,44 sekund v Provodovicích místo druhé.

O celkové druhé místo si to rozdali hasiči z Ústí a z Valšovic. Že to bude boj na ostří nože předvedly oba týmy už v Drahotuších, kde si Ústí vyrovnalo osobní rekord 18,32 sekund a bralo 2. příčku. Valšovice měly útok jen o tři desetiny pomalejší a umístily se v Drahotuších za Ústím na 3. pozici. Zajíci se ale počítali až po posledním závodě VC v Provodovicích.

Hasičům z Ústí se zde útok tolik nepovedl a Valšovice stály před úkolem dostat se co nejvíc pod čas Ústí 19,56 sekund. Diváci čekali od hasičů z Valšovic více taktický výkon a nějakou pěknou osmnáctku. Ti se ale nerozpakovali a do svého pokusu se natvrdo opřeli. A výsledek? Nekompromisní útok s konečným časem 17,78 sekund! Díky tomuto krásnému útoku si hasiči z Valšovic vylepšili osobák o další dvě desetiny, zvítězili v této soutěži a především se v konečné tabulce vyšvihli na druhé místo před třetí Ústí.

Čtvrtá místa o víkendu sbírali hasiči z Hlinska - 18,81 sekund v Drahotuších a 18,73 sekund v Provodovicích, v celkovém hodnocení jím patří rovněž 4. místo. Na celkovém 5. místě se umístil loňský mistr Radíkov, který letos nestihl odjet tolik soutěží Velké ceny kvůli Extralize ČR v požárním útoku (Radíkovu před posledními závody Extraligy stále patří průběžné 3. místo, přičemž o titulu není rozhodnuto).

V ženské kategorii se také tvrdě bojovalo o konečné umístění, když si na titul dělaly zálusk ženy z Radkovy Lhoty a z Hlinska, o dalším umístění nemluvě. Nejlépe zvládly soutěžní víkend hasičky z Radkovy Lhoty. V Drahotuších sice s časem 19,39 sekund skončily o 2 setiny druhé za ženami z Hlinska, ty pak ale v Provodovicích nasadily laťku pouze na 22,31 sekund.

Hasičkám z Radkovy Lhoty tedy stačilo jen překonat tento čas, holky se ale urvaly a soutěž vyhrály ve svém nejlepším letošním čase - 18,92 sekund. Konečné 3. místo si v Provodovicích pohlídaly útokem za 19,03 sekund ženy z Opatovic B. Závěrem se sluší poděkovat pořadatelům všech soutěží Velké ceny za to, že závodníkům připravovali dobré podmínky pro jejich sportovní výkony, rozhodčím za jejich spravedlivé posuzování i lidský přístup, divákům za skvělou atmosféru, zkrátka všem, kdo měli letos co do činění se soutěžemi.

Více informací o Velké ceně najdete na internetové stránce www.firesport.cz.