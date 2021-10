Právě zde totiž vyrůstal Pavel Složil mladší. Žokej, který teprve ve 23 letech v neděli s ryzákem Talentem ovládl slavnou Velkou Pardubickou. Jako by šipky na radslavickém rozcestníku mladého Složila nasměrovaly za jeho osudem. Kromě tuzemské scény totiž jezdí dostihy po celé Evropě, mimo jiné i pro Josefa Váňu.

„Je to jeden z velkých talentů. Mně se v jeho letech o takových dostizích jenom zdálo,“ pousmál se hrdý otec Pavel Složil starší. Více než dřevěný ukazatel směru vedl novopečeného vítěze jednoho z nejtěžších dostihů v Evropě právě on.

„Vyrůstal tady na našem hospodářství. První byl ale pro něj traktor a pincky. Naučil se je spravovat, takže kluci sem za ním chodili a tady se všude válely klíče,“ zavzpomínal Složil starší na synovo dětství. „Ale vždycky mi tady pomáhal. Když bylo traktorem potřeba sekat dráhu nebo udělat seno, to vše dělal. Předloni mi řekl, že jsem ho naučil jenom jezdit na koni a traktorem. Já to bral s klidem,“ zasmál se.

Bývalý dostihový jezdec sám absolvoval Velkou pardubickou jedenáctkrát a v roce 1997 byl od vítězství kousek. S hnědákem Marketplace tehdy skončil druhý. Teď se Pavel Složil starší stará o dostihové závodiště v Radslavicích.

Privátní i dostihové koně

Hlavně však pochopitelně o jeho „hosty“. V tréninku zde má dva dostihové koně. V péči pak má také privátní koně, které mají v Radslavicích ustájené většinou mladé majitelky.

„Já jim je krmím, vyhážu hnůj, když chtějí okovat, tak je okovám, nebo si pozvou kováře. Poskytuji tyto služby. Koně tady mají k dispozici kvalitní pastvu,“ vyjmenoval Složil starší.

Dva dostihové koně sám jezdí a trénuje. Mladičký ryzák Nemo by to prý dokonce mohl dotáhnout až na Velkou pardubickou.

„Doufám v to. Půjde letos ještě jednu rovinu, ale už jej zaskakuji, aby mohl příští rok do překážek. Otázka, jak se bude ovládat, jak bude spolupracovat, aby ho, jak říkáme, nehnala hlava,“ dobře ví zkušený jezdec.

Areál dostihového závodiště v Radslavicích. Ryzák Nemo. V pozadí valach Golem.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Starší valach Golem zase je úspěšný na kratších distancích, předloni například zapsal dvě vítězství.

„Ten měl letos smůlu. V prvním dostihu z něj jezdec upadl, pak nám v tréninku tak špatně šlápl, že měl dlouho zánět v kopytě. Je to ještě na minimálně jedno kování, aby mohl začít pracovat,“ vysvětlil Pavel Složil.

Areál závodiště v Radslavicích každopádně nabízí solidní podmínky pro trénink. Některé překážky jsou zde srovnatelné s Velkou pardubickou, nechybí například ani irská lavice.

„Mám tady kvalitní živé ploty, na zaskakování jsou ideální podmínky. Navíc používáme okolní terén. Pro trénink je to tady ideální. Hlavně na jaře sem jezdí trenéři s mladými koni skákat,“ prozradil bývalý jezdec.

Areál dokonce mezi lety 2008 – 2014 pravidelně hostil závody. V dnešních podmínkách je ale momentálně návrat dostihů do Radslavic nereálný. Proč?

„Je to hrozně nákladné. Těžce se shánějí sponzoři, kteří by dostihy zaplatili. To by ale ještě šlo. Dnes se ale už hodně dbá na to, aby dráha byla zavlažená, pohnojená, rovná. Jenom příprava dráhy by stála dvě sta tisíc,“ zdůvodnil Pavel Složil starší.

Vesnice na Přerovsku o sobě každopádně díky jezdeckému rodu Složilů opět dala hlasitě vědět. A nedělní tradice fandění „Radslavičákům“ u Velké pardubické jen tak neskončí. Také mladší třináctiletý syn Pavla Složila Lukáš se klidně může s bratrem Pavlem v budoucnu potkat v jednom závodě. Koním se totiž pochopitelně věnuje také a tátovi na hospodářství pomáhá.