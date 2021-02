Polovina jejího času se točila kolem delší přestávky na ošetření, během které česká tenistka dokonce odešla na pár minut do útrob stadionu. V rozehraném druhém setu, v době, kdy na kurtu jasně dominovala Australanka. Po návratu Muchové do arény se však najednou hrál de facto jiný zápas.

Otázky (často domácích) novinářů na Ashleigh byly místy až pichlavé. Opravdu bylo Karolíně tak špatně, aby odešla z kurtu, když během turnaje mluvila jen o problémech s břišním svalstvem? Měly by hráčky vůbec odcházet z kurtu, když vlastně žádná zranění nemají?

Bartyová odpovídala s obrovskou grácií. A to přesto, že za sebou měla, jak sama přiznala, srdcervoucí porážku. „To jsou pravidla. Evidentně něco nebylo v pořádku a time-out potřebovala, taky jsem si ho dříve několikrát brala.“ Nebo: „Šlo vidět, že v úvodu potřebovala delší pauzy, byl to první teplejší den, který jsme tady za nějakou dobu měli.“

Žádné stěžování si, žádné výčitky. Maximálně sama vůči sobě. Bartyová vyjádřila největší zklamání z toho, že nedokázala zvrátit vývoj utkání zpět na svou stranu. A přesně o tom čtvrtfinálový duel opravdu byl. Nešlo o pár minut ledování někde v šatně, které Muchové pomohly k hernímu zlepšení. Australská hvězda to pak Karolíně hodně usnadnila vlastními chybami.

Klobouky dolů a poklonu až na zem rozhodně zaslouží také bývalá hráčka kriketu, přestože tentokrát to nebude za to, co předvedla přímo na kurtu.