Bubny, vlajky, neúnavné skandování a na závěr hlasitá děkovačka. Obrovská euforie nakonec propukla na straně Přerova, který zvítězil 5:3 a slaví postup do 2. kola, kde si to o Národní ligu rozdá s Hradcem Králové. „Jelikož jsem statistik, vím, že máme nejlepší návštěvnost v lize. Když teď přijde přes dvě stovky lidí, hrozně moc nám to pomáhá,“ chválil přerovský trenér Petr Malina.