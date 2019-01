FOTO: Přerovanky po boji udolaly Liberec

Přerov /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGAERIE/ - Důležitost čtvrtečního utkání volejbalové extraligy žen mezi domácím Přerov a Libercem byla všem jasná. Pokud by vysokoškolačky na Hané zvítězily, dotáhly by se na Přerov, pokud by ovšem vyhrály domácí volejbalistky, odskočily by od poslední příčky o dva body. Hrálo se tedy opravdu o hodně. Šťastnější nakonec byl Přerovský volejbalový klub Precheza, které o dvou bodech ve svůj prospěch rozhodl až v rozhodujícím pátém setu.

PVK Přerov Precheza – VK TU Liberec 3:2 (17, 10, –23, –22, 13) Domácí volejbalistky nastoupily rozehrané z dopoledního tréninku a na palubovce to v prvních dvou setech bylo znát. V tom úvodním Liberec uhrál 17 a ve druhém dokonce jen 10 bodů. Utkání hodně připomínalo střetnutí ze základní části, kdy Přerovanky svým soupeřkám dovolily uhrát jen 18 a 13 bodů a ve třetím setu zvítězily 25:23. Jednoznačné vítězství 3:0 se tedy po prvních dvou setech očekávalo i tentokrát, jenže chyba lávky. Ve třetí a čtvrté sadě nadšeně bojující vysokoškolačky zvítězily 25:23 a 25:22 i díky ztrátě koncentrace domácího celku a tím i tlaku na soupeřky. Rozhodnout tedy musel tiebreak. V něm se misky vah se štěstím přiklonily na přerovskou stranu, když svěřenkyně trenéra Sirvoně zvítězily tím nejtěsnějším možným rozdílem 15:13. Po utkání liberecký trenér Malán přiznal, že Přerov byl o kousíček lepší a vzhledem k prvním dvěma setům si vítězství zasloužil. Sestava PVK Přerov Precheza: Nucová, Mihálová, Mrázková, Dřímalová, Goliášová, Kotounová, libero: Kapavíková. Střídaly: Hronová, Zajícová, Tomšíková, Fiedlerová. Od třetí části hry nervy drásající utkání tak přerovská děvčata nakonec zvládla a odpoutala se tak od posledního Liberce na dva body. Po důležitém vítězství jsme se zeptali přerovského lodivoda Vladimíra Sirvoně na pár otázek. Jak jste se připravovali na Liberec? Nijak zvlášť. V extralize jsme měli zhruba deset dní volno, tak jsme si domluvili na víkend přátelské utkání. Soupeř nám bohužel na poslední chvíli odřeknul, tak jsme to řešili po své linii dvoufázovými tréninky. Před zápasem jsme ještě měli dopolední trénink. Ovšem také Liberec bral tento zápas velice vážně a zodpovědně, když údajně přijel raději o den dříve. Brali jste zápas jako klíčový v letošní sezoně? Každé utkání v této skupině je pro nás důležité, řekl bych až klíčové. Byl na nás obrovský tlak, ale říkal jsem hráčkám, abych je uklidnil, ať to neberou jako existenční zápas. Pokud se prohraje, budeme na tom hůře a Liberec se na nás dotáhne. Pokud vyhrajeme, bude to jen dobře a na poslední příčku budeme mít k dobru dva body. Utkání by se dalo rozdělit na dvě odlišné poloviny, souhlasíte se mnou? Určitě. V prvních dvou setech jsme si vytvořili obrovský tlak, bylo to vážně výborné. Hodně jsem studoval utkání Liberce, především to naše domácí, kdy jsme jej jasně přejeli, ale nehráli jsme tak dobře, jako tentokrát. V průběhu druhého setu asi liberecký trenér Malán pochopil mou filozofii začínat s hráčkami, které nejlépe podávají. Poslal na plac také to nejlepší, co na servise má. Ve třetím setu nám následně odešel příjem a některé hráčky kupodivu i fyzicky. Možná dělba nahrávek nebyla až tak šťastná. Ve třetím setu nastal zlomový moment okolo desítky, dvanáctky, kdy jsme vedli o dva body, pokazili podání a poté už to šlo ráz na ráz. Liberec srovnal na 2:2, pátý set jsme naštěstí uhráli a v důležitém utkání zvítězili. Další zápas čeká přerovské hráčky už v sobotu, kdy jedou k utkání do nedalekého Šternberka, který má o dvě vítězství více. Utkání začíná v 17 hodin. Extraliga volejbalistek, skupina o 6. – 10. místo 6. Volleyball club Slavia Praha 23 9 14 0 36:52 1838:1981 32

7. TJ Sokol Šternberk 22 8 14 0 35:51 1756:1967 30

8. TJ Mittal Ostrava 22 7 15 0 30:51 1665:1848 29

9. PVK Přerov22 6 16 0 27:52 1615:1797 28

10. VK TU Liberec23 4 19 0 26:59 1702:1977 27



Autor: David Klein