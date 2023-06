/FOTO + VIDEO/ Ani velké vedro nezastavilo hvězdy českého šoubyznysu, které celý týden pilovaly své tenisové dovednosti na antukových kurtech v Přerově. Akademii Petra Huťky si nenechali ujít tradiční účastníci, jako jsou Helena Vondráčková, Pavel Nový, Felix Slováček nebo Miloš Knor.

Tenisový Akuna Cup 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Je to má srdeční záležitost. S manželkou říkáme, že jedeme na týden na dovolenou do Přerova. Každého to fascinuje, že jedeme do Přerova na dovolenou. Ale musím říct, že jde o jednu z nejlepších dovolených, na které jsem kdy byl,“ začal zcela vážně oblíbený komik Knor.

Nakonec přeci jen zavtipkoval: „Ambice jsou vždy nejvyšší. Nakonec, hraje se tady o šedesát milionů korun, kdo by nechtěl vyhrát. V prvním zápase jsme porazili Pavla Nového. Ono se to nezdá, ale Pavel neskutečně běhá. Třeba udělá krok a to člověka překvapí. Není to jednoduchý soupeř,“ dodal Miloš Knor.

Dle svých slov minimálně dvacetkrát už přerovské dvorce navštívila Helena Vondráčková. „Těšila jsem se sem celý rok. Skočil na mě nějaký virus, měla jsem to proto mírně komplikované, nemohla jsem tolik trénovat,“ prozradila s tím, že už je ale vše v pořádku.

Pátečního turnaje ve čtyřhře Akuna Cupu se zúčastnil i Felix Slováček a nevedl si vůbec zle. „Tenisová akademie je mým výročním potěšením,“ liboval si.

Nechyběli ani nováčci jako například zpěvačka Šárka Vaňková s hercem Petrem Vondráčkem.

„Je to výjimečné v tom, že se schází perfektní parta lidí. Kamarádi, kolegové. Poznáme se trošku jinak, nevidíme se jen v róbách, ale i ve sportovním,“ usmívala se druhá žena úvodního ročníku soutěže České hledá SuperStar.

„Je to jednoduché. Všichni se hlásí sami. Jsou už taková parta, že se celý rok těší na tento týden, který spolu stráví a zasportují si. Je tady spousta legrace a doprovodného programu,“ potvrdila závěrem manažerka tenisového klubu Daniela Huťková.

ANKETA: Jak celebrity sledují tenis a úspěch Karolíny Muchové na Roland Garros?

Helena Vondráčková: „Karolína byla výborná. Líbí se mi, že nepropadne panice, nevzdává se. Je výborná! Tenis sleduji mnoho let a dokonce jsem byla členkou klubu v Řevnicích, odkud pochází Martina Navrátilová. Když byla Martina v zahraničí, trénovala jsem s jejím tatínkem. Musím vám prozradit krásnou věc, nedávno Martina přiletěla. Zavolala mi, jestli mě může poslat na nějakou oslavu. Dostávala Stříbrnou medaili předsedy senátu. Jsem strašně šťastná a děkuji panu Vystrčilovi, že konečně Martinu také náš národ ocenil za ohromnou reprezentaci a úspěchy světového kalibru.“



Akuna Cup 2023 v Přerově. Helena VondráčkováZdroj: Deník/Ivan Němeček



Felix Slováček: „Trošku mě zabolelo, když to Karolíně v Paříži nevyšlo. Bylo to o pár míčcích. Když to tak je, bývám u televize na nervy. Byl jsem se na Roland Garros podívat třikrát, ještě když hrály sestry Williamsovy nebo Radek Štěpánek. Je to vždy i o štěstí.“



Akuna Cup 2023 v Přerově. Felix SlováčekZdroj: Deník/Ivan Němeček



Pavel Richter: „Holky hrají výborně. Držím jim palce. Škoda, že nemáme více chlapů. Vysoko je akorát Lehečka, což je pro český mužský tenis hodně málo. Snad přibudou další jako Macháč, Menšík, kteří se tlačí do stovky. Budu rád, když se jim to podaří a budeme jim moct fandit.“



Akuna Cup 2023 v Přerově. Pavel RichterZdroj: Deník/Ivan Němeček



Šárka Vaňková: „Tenis se teprve učím, čuchla jsem k němu teprve nedávno. Je to ale krásný sport. Naprosto jsem tomu propadla. Chytlo mě to, když to ty holky takto umí, jsou to úžasné rány, dobře se na to dívá. Krásná podívaná, pro mě jako diváka je to relax, zároveň strašně fandím a je to i inspirativní.“



Akuna Cup 2023 v Přerově. Vlevo Šárka Vaňková a Pavel NovýZdroj: Deník/Ivan Němeček