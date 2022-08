Nedlouho po startu se do úniku dostala početná skupina dvanácti lidí, v níž byli čtyři Češi. Náskok dlouho udržovali, ale přibližně třicet kilometrů před cílem v prvním stoupání na Dlouhé stráně byli dostiženi. Hlavní peloton se sjel a do druhého výjezdu na obávaný kopec v Jeseníkách se vydal pohromadě. Pak se ale roztrhal, velmi aktivní byli právě jezdci týmu Intermarché Wanty Gobert Materiaux.

Hirt se dnes cítil o dost lépe než v minulých etapách. „Dobré to bylo, mohl jsem udělat výsledek i pro sebe,“ prohlásil Hirt. Jeho úkolem bylo ale pomoc týmovým kolegům.

„Myslím, že dneska jsem mohl zaútočit, ale poslední kopec jsem dělal tempo klukům a jsem moc rád, že to vyšlo a žlutý dres jsme udrželi, i když tomu chyběl ten konec a nebyli jsme na stupních vítězů. Ostatní měli dnes v závěru lepší nohy. Ale závod to byl dnes pěkný, docela se hodilo, že se zlepšilo počasí a trochu jsme se zchladili a naštěstí nezmokli,“ hodnotil.

Zdroj: Michal Muzikant

Závěrečná nedělní etapa SAZKA Tour měří 180 kilometrů ze Šumperka do Šternberka a cyklisty čeká 2720 výškových metrů. Je na ní několikero náročných stoupání, ale dá se očekávat, že Hirtův tým už si celkové vedení pohlídá. „Zítra to bude našim klukům sedět víc, má to i víc technický dojezd, takže věřím, že to udržíme,“ dodal Hirt.