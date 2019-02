Stovky florbalistů od těch nejmladších po ostřílené veterány v sobotu doslova obsadili halu Spartaku Přerov.

Den florbalu nabídl kromě nabitého turnaje amatérů také soutěže pro mladé hráče, nábor dětí a na závěr povedené exhibiční utkání mezi „domácím“ FBC Přerov a výběrem hokejistů HC Zubr Přerov. A nechyběli u toho Tomáš Kundrátek, Martin Zaťovič, Vlastimil Dostálek či bratři Josef a Filip Hrabalové.



„Jsme nadšení, kolik lidí přišlo na turnaj amatérů. Máme tady asi sto čtyřicet hráčů,“ pochvaloval si šéftrenér FBC Přerov Pavel Ceh.

Den před akcí mu přitom přibylo pár vrásek. Do noci se totiž v hale konal hip-hopový koncert, nikdo nevěděl, v jakém stavu hrací plocha vlastně bude.

„Normálně chystáme všechny akce den předem, takže jsme si museli trošku přivstat. Nakonec jsme to ale zvládli,“ dodal Ceh.



Stovky fanoušků se těšili hlavně na odpolední duel mezi florbalisty a hokejisty. Došlo na bratrský souboj Hrabalů – extraligový hokejista Josef proti superligovému florbalistovi Filipovi. Nechyběly ani dovednostní soupeře. Vše nakonec skončilo přátelskou remízou 22:22.



„Klukům děkuji za pozvání, hrával jsem s nimi, ukazovali mi patnáct let starou fotku, když jsem s nimi hrál nějaký florbalový turnaj, takže od toho se to asi odvíjelo,“ prozradil Martin Zaťovič.

„Je to těžké, člověk má v ruce úplně jinou hokejku, ten balon je lehký, běhá se, nemůže se hrát do těla, takže vše, co mám rád, nemůžu,“ smál se mistr extraligy.