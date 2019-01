Přerov – Florbalisté přerovského Spartaku sice již mají po sezoně, pro fanoušky svého sportu si však na sobotu připravili zajímavý program. V rámci dne otevřených dveří pořádají v hale TJ Spartaku Přerov nejen velkou náborovou akci pro mládež, jejich A-tým se také představí v přátelském utkání proti extraligovému celku Otrokovic.

Přerovští florbalisté (v bílém). Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Klein

„Jedná se o velkou náborovou akci, kde bychom chtěli široké veřejnosti ukázat chod našeho klubu a hlavně poukázat na to, že výchova mladých florbalistů a práce našich kvalifikovaných trenérů patří k nejlepším v Olomouckém kraji," prozradil šéftrenér mládeže Spartaku Pavel Ceh.

Na akci by rád pozval hlavně ty nejmladší se svými rodičemi.

„Hlavním cílem je přilákat co nejvíce dětí, které se florbalem baví, nebo děti, které by si chtěly florbal vyzkoušet. Zároveň je akce určena i pro rodiče, kteří mají děti v předškolním věku. Jsme si jisti, že výběr florbalu je pro jejich ratolesti správnou volbou do budoucna," řekl Ceh.

Sobotní program zpestří i přátelský zápas mužů s extraligovými Otrokovicemi, za které nastupuje i odchovanc přerovského florbalu Jaroslav Spáčil.

V sestavě domácího Spartaku by se měl představit také Filip Hrabal, hráč extraligové Ostravy. Tomu se jako jedinému hráči z Olomouckého kraje podařilo vyhrát extraligový titul.

Celá akce startuje již v 9 hodin, prestižní přátelské střetnutí je na programu v 16.30.

Den otevřených dveří florbalového Spartaku Přerov

9.00 – 13.00: turnaj amatérů.

14.00 – 16.30: zahájení akce, představení programu a klubu, ukázkové tréninky.

16.30 – 18.30: přátelský zápas A-týmu s extraligovými Otrokovicemi.