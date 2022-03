Florbalisté přepsali historii! Po výhře v divizi myslí na Národní ligu

Je to historický úspěch pro přerovský florbal. Mužský A-tým poprvé v historii ovládl divizi a porve se o třetí nejvyšší soutěž v republice! Mistrovský titul je pro FBC Přerov o to cennější, že ambice před startem soutěže měl o poznání nižší, hrát chtěl do pátého místa.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Věřili jsme, že poctivá práce slaví úspěch. Z emotivnějšího pohledu je to dlouho vzývaný návrat florbalu v Přerově ke svým úspěšným létům,“ rozplývá se přerovský trenér Petr Malina. O prvenství se Přerované rvali se Šumperkem, ale i třetí Orlovou, kterou v posledním hracím víkendu porazili jasně 13:5 a 12:3. VIDEO: Velká florbalová bitva! Přerov ukončil vítěznou jízdu Asperu „Postupem sezony cítím, že individuální pocity se mění na týmové cíle a do našich niter se vrývá společný oheň a motivace postoupit. Všechny součástky našeho stroje tak šlapou naplno a soupeři to cítí. Teď máme před sebou tvrdé boje, věřím, že nakonec uspějeme,“ hlásí Malina. Přerovany tak už tento víkend čeká play-up o postup do Národní ligy. Třetí nejvyšší soutěž v republice je (podobně jako ve fotbale) rozdělena na západní a východní skupinu. Přerov by se v příští sezoně mohl potkávat například s Rožnovem pod Radhoštěm, Třebíčí, Kopřivnící, Pelhřimovem, lahůdkou by pak bylo okresní derby s Hranicemi. „Po letech, kdy jsme hráli o udržení divize, přišlo něco, na co jsme nebyli zvyklí. Lauf, vítězné série, týmovost a především touha a víra v to, že můžeme něco dokázat,“ přidal svůj pohled Martin Kubalík, ve 23 letech paradoxně jeden z nejzkušenějších hráčů mladého přerovského áčka mužů. V cestě za vysněnou Národní ligou bude jako první stát Mohelnice – třetí tým divizní skupiny D. Série hraná na tři vítězná utkání odstartuje dvojzápasem v Přerově už tento víkend. První duel je na programu v sobotu od 18 hodin, v neděli se začne o hodinu dříve. Obě utkání hostí přerovská hala Spartak. „Náš trenér Šuf (Petr Malina, pozn. red.) nás připravuje na zápasy takovým způsobem, za který by se nemusela stydět superligová mužstva,“ upozorňuje Martin Kubalík. „My jsme v půlce cesty a jsme odhodláni naši misi dokončit. Budeme na hřišti bojovat každou vteřinu a necháme tam vše,“ uzavřel. Výhra před čtvrtfinále! Zubři dali Benátkám pět gólů