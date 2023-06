/FOTO + VIDEO/ Americký fotbal je sport pro tvrdé chlapíky. Častá zranění k ostrým soubojům zkrátka patří. Existuje ale také bezkontaktní varianta, díky níž je možné s oblíbeným sportem začít už v útlém věku. Turnaj v takzvaném flagu se v neděli poprvé konal i v Přerově za účasti domácích Mamutů, Ostravy Steelers, Ústí nad Labem Blades a Prague Mustangs.

Flag football v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

„Je to hra pro radost určená především pro děti. My hrajeme první sezonu. Nejde nám o výsledky, ale o to, aby to děti bavilo a přilákali jsme další zájemce k americkému fotbalu,“ vysvětluje předseda Přerov Mammoths Petr Stejskal. „Není to jen o mužích a první lize. Chceme rozvíjet mládežnický program a flag football je prvním krokem,“ dodal.

Místo tradičního složení na zem hráči flagu zastavují útok soupeře tím, že mu odeberou látkový praporek upevněný suchým zipem na opasku.

V Přerově se nejvíce dařilo ústeckým Blades. Výrazně mladší tým Mamutů na první výhru sezony zatím čeká, o to ale aktuálně trenérům nejde.

„Máme tu děti od jedenácti do patnácti let. Učí se, jde o to, aby kompletovaly balony, dělaly v obraně to, co mají a hlavně se hrou bavily,“ řekl Petr Stejskal.

Ten by rád přivedl do flagového týmu do 15 let rád přilákal nové tváře. A nerozlišuje se, jestli jde o kluka či holku, rozhodující není ani věk. „Kdokoliv, koho to zaujme, budeme rádi, když nás kontaktuje a přijde si to zkusit,“ uzavřel předseda Mamutů.

