„Diváci se mohou těšit na nejmenší pětileté dětičky i na 23leté de facto ženy s fitness sestavami s tanečními, silovými i akrobatickými prvky na zvolenou hudbu. Vše je propojené do choreografie s kostýmy, aby všechno ladilo,“ popisuje bývalá vynikající závodnice, která se před rokem rozhodla ukončit aktivní kariéru.

Co Lenku Červenou-Bořutovou vedlo k posunu do nové role organizátorky memoriálu? „Závodů ve fitness letos nebylo hodně, což mě mrzelo. Než být naštvaná a nic nedělat, rozhodla jsem se jeden závod uspořádat,“ vysvětluje.

V Přerově se navíc budou moci utkat děti napříč jednotlivými tuzemskými svazy, které závody ve fitness zaštiťují. To jinak není možné.

„Bohužel zatím mezi sebou nemůžeme závodit. Chtěla jsem pozvat všechny kluby na Moravě, které se věnují fitness dětí. Zazávodí si proto spousta dětí, tak by to asi mělo být,“ usmívá se Červená-Bořutová.

Aby měl pan Šejba radost

Ta si dobře pamatuje poslední ryze fitness závody v Přerově. Jak říká, naposledy se podobná akce konala v roce 1999 v kině Hvězda a tehdy se dokonce jednalo o mistrovství republiky. To pořádal přerovský klub Fitness AVE pod vedením zesnulé trenérské legendy Jindřicha Šejby.

„Pan Šejba miloval fitness, věnoval tomu v podstatě celý život. Také pro něj to dělám, aby měl tam nahoře radost,“ zmínila Červená-Bořutová.

Z moravských klubů tak v sobotu 3. prosince do Přerova dorazí 41 soutěžících, které organizátoři rozdělí do kategorií po dvou letech. Ti nejmladší budou mít 5 – 6 let.

Lenka Červená-Bořutová navíc plánuje z Memoriálu Jindřicha Šejby udělat každoroční tradici.

