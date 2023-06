/FOTO + VIDEO/ Osm medailí z mistrovství České republiky dovezla na začátku června do Přerova mládež Fitness AVE. Mezi jednotlivci se dařilo dětem i juniorkám.

Přerovský Fitness AVE vybojoval medaile na mistrovství České republiky | Video: se svolením Fitness AVE

„Letos pozorujeme velký zájem závodit ve fitness, čehož si moc vážím a chtěla bych moc poděkovat rodičům za jejich přístup a podporu holek v závodním fitness, které v dětech rozvíjí komplexní pohyb,“ pochvaluje si trenérka Lenka Červená-Bořutová.

Mezi juniorkami nejvíce zářila Tamara Běhalová, která získala stříbro. Bronz brala Anna Marie Kutějová. Běhalová brala stejný kov i v dorostenkách, kde na bronzový stupínek vystoupala Nela Bernhauerová.

Další třetí místo pro Fitness AVE vybojovala mezi dívkami nad 13 let Lucie Černotíková. V kategorii dívek do 9 let krásné stříbro získala Diana Vyskočilová.

Poslední dva cenné kovy přivezla přerovská dua – Běhalová s Černotíkovou stříbro a Bernhauerová s Kristýnou Suchánkovou bronz.

Přerovský Fitness AVE dovezl v červnu medaile z mistrovství České republiky a dalších akcí.Zdroj: se svolením Fitness AVE

„Pro trenérku nejsou tak důležitá umístění jako to, jak se holky prezentují a jak ze sebe vydaly v daný moment to nejlepší. V neposlední řadě je to o radosti ze samotných závodů, zážitcích a někdy i zklamání, což je ta pravá součást závodění,“ uvedla Červená-Bořutová, které s trénováním pomáhá i její nejstarší svěřenkyně, reprezentantka České republiky Nikoleta Hricová.

Ta na mezinárodní soutěži v Budapešti získala mezi ženami stříbro v kategorii fitness acrobatic a bronz v kategorii bodyfitness.

