FOTOGALERIE / Stejně jako vloni bude brněnská hala Vodova dějištěm volejbalového Final Four Českého poháru žen. A zbystřit by měli hlavně fanoušci na Hané.

Hned trojice zdejších týmů totiž zabojuje o prestižní trofej, která se před rokem vrátila z olomouckého „azylu“ do rukou Prostějova.

Dva nejúspěšnější tuzemské celky posledních let si to dle papírových předpokladů mají o pohár rozdat i letos, po finále však nenápadně pokukuje také mladý a houževnatý tým Přerova.

A právě souboj Zubřic s Prostějovem odstartuje tuto sobotu volejbalový svátek v Brně.

Přerovanky se těší na historicky první účast na tomto turnaji a v posledních utkáních ukázaly, že mohou hrát i s nejlepšími. Pocítil to i Prostějov, přestože v jinak vyrovnaném lednovém souboji se Zubřicemi neztratil ani set.

„Chceme zvládnout první zápas, i když si uvědomujeme, že Přerov je kvalitní družstvo. Poslední zápasy odehrál velmi dobře, ujely mu jen koncovky, jeho výkon je na úrovni. Musíme se dobře připravit a ve finále se porvat o pohár,“ má jasno trenér prostějovského týmu Lubomír Petráš.

Přerovské Zubřice ale budou proti. Pro klub se jedná o vrchol sezony.

„Pro nás je to opravdu velká událost. V podstatě si to chceme hlavně užít, hrát vyrovnaný zápas a pokusit se o vítězství. Zatím jsme možná nedospěli k tomu, abychom týmy jako Prostějov poráželi pravidelně, ale jsme schopni je zaskočit v jednom nebo dvou utkáních,“ upozornil na tiskové konferenci v dějišti Final Four trenér Přerova Radim Vlček. „Lidé se můžou těšit, že my rozhodně nevypustíme jediný balon,“ slíbil.

PŘEROV VYPRAVÍ PRO FANOUŠKY AUTOBUSY

Vlček už bude mít kromě uzdravené smečařky Vander Meerové, která nenastoupila k poslednímu utkání v Brně, k dispozici také blokařku Shapavalovou. Běloruska čekala na vyřízení víza. V zádech by navíc Přerovanky měly cítit vydatnou podporu svých fanoušků.

„Domluvili jsme dva autobusy pro lidi. Já jsem v brněnské hale prakticky doma, asi sto lidí mě navíc prosilo o možnost přijít na tento zápas, podpořit nás přijdou i místní bubeníci. Takže si myslím, že i my Final Four něco přinášíme,“ prozradil Radim Vlček.

Bude to stačit v semifinále na úřadujícího mistra?

„Je to trošku specifická soutěž, protože je to o jednom zápasu a trošku se tam maže výhoda či zkušenosti favoritů,“ podotkl prostějovský kouč Petráš.

„Uvědomujeme si, že naše dominance není taková, jaká byla před roky, ale i ostatní tady budou chtít vyhrát každé utkání a získat pohár. My budeme v kompletní sestavě a nejsme výjimkou,“ upozornil.

AUTOBUSY PRO PŘEROVSKÉ FANOUŠKY:

Odjezd: v sobotu ve 14.00 od městské sportovní haly u zimního stadionu

Cena: 150,- (cesta tam i zpět + zlevněný lístek na dvě utkání)

OLOMOUC MÁ JASNO: CHCEME ZLATO

Po delší době však soutěž má jasného favorita. Volejbalistky Olomouce v probíhajícím ročníku extraligy neprohrály jediné utkání a podobně suverénně by si měly poradit nejprve s pražským Olympem. S tím se utkají v sobotním semifinále.

„Rozhodně tam pojedeme s cílem, že si chceme odvézt zlatou medaili. Nejedeme tam ale s tím, že ji určitě máme, ženský sport je takový nevyzpytatelný,“ zasmála se olomoucká smečařka Martina Michalíková a možná si vzpomněla na první set posledního vzájemného duelu s Olympem, který patřil Pražankám.

„My jsme rádi, že jsme se do Brna dostali. Tato jednorázová soutěž má jiný charakter. Nepůjdeme do toho se sklopenými hlavami, chceme Olomouc potrápit,“ vzkázal na Hanou lodivod Olympu Martin Hroch.

Vysokoškolačky se podle Michalíkové na Final Four budou připravovat jako na každý jiný zápas.

„Ale chceme určitě slavit. Největším soupeřem asi tradičně bude Prostějov, ale může se stát cokoliv,“ dodala smečařka Olomouce.

O BRONZ SE HRÁT NEBUDE

Dočkáme se v neděli očekávaného finále Prostějov – Olomouc, nebo uvidíme nějaké překvapení?

Těžko říct, vzhledem k dobré myšlence atraktivního dvoudenního „turnaje“ je však možná škoda, že nedojde k boji o bronzové umístění.

„Dali jsme podnět v rámci úpravy systému soutěže, ale určitou procesní chybou se na utkání o bronz ani letos nedostane. Jsou věci, které tomu nepomáhají, záleží na skladbě týmů. Zápas o bronz zkusíme zařadit pro příští rok,“ přislíbil prezident pořádajícího VK Královo Pole Richard Wiesner.

Tak uvidíme, jisté je, že celkový vítěz se může v příští sezoně těšit z automatické účasti v evropském Poháru CEF.

PROGRAM FINAL FOUR V BRNĚ:

Sobota, 2. února: Prostějov – Přerov (16.00), Olymp Praha – Olomouc (18.30)

Neděle, 3. února: finále (17.00)