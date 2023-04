Přerov zachránil Národní ligu florbalistů: Příští rok na plný pecky

Bylo to drama do posledního zápasu, ale vyšlo to. Florbalisté Přerova se jako jediný z celků, které nezasáhly do play-off východní skupiny Národní ligy, udržel ve třetí nejvyšší soutěži v republice.

FBC Přerov zachránil účast ve florbalové Národní lize | Video: FBC Přerov