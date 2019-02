Fanoušci na Final Four Personovou šokovali. Byli neskuteční, říká

Má něco málo přes 170 centimetrů, v nohách ale schovává dynamit. Když se drobná smečařka Volejbalu Přerov Arianna Personová pověsí do vzduchu, stojí to za to. Naplno se o tom přesvědčily také hráčky Prostějova během semifinále Českého poháru.

„Částečně jsme je překvapili. Nemyslím si, že čekali, že na ně tak vlétneme. Taky jsme dobře servírovali, nekazili jsme moc podání,“ ohlížela se dvaadvacetiletá Arianna za povedeným prvním setem, který dal Přerovankám naději na šokující postup do finále. Zubřice však přes 16 bodů zrzavé Američanky a parádní podporu fanoušků, kterých do Brna na Final Four z Přerova dorazily dva autobusy, prohrály 1:3. „V dalších setech jsme bohužel začali víc kazit na servisu. Podle mě jsme je hlavně nechali utéct v momentech, kdy jsme měly trošku přidat plyn. My jsme ale ubrali,“ mrzelo Personovou. Proti elitním týmům v republice zatím mladému týmu Přerova stále chybí kousek. Proti Prostějovu to opět bylo o pár míčích. „V těchto zápasech se musíme trošku víc soustředit. Naše nahrávka a servis musí být lepší. Soupeř měl vysoké blokařky, takže potřebujeme více možností na útok, aby soupeř musel trošku hádat, což by pomohlo našim smečařkám,“ myslí si Arianna Personová. Také pro ni šlo při jejím prvním evropském angažmá v prestižním semifinále o životní zážitek. Utkání sledovalo přes 700 fanoušků, většina z nich (včetně bubeníků) hlasitě podporovala přerovského outsidera. „Moc jsem se bavila, atmosféra byla úžasná, naši fanoušci byli neskuteční, byla jsem v šoku. Oba týmy hrály opravdu dobře, takže dobrý volejbal – zábavný volejbal,“ usmála se závěrem bývalá opora univerzity Belmont v Nashvillu. To nejlepší na začátek! Strhující bitvu Přerova s Prostějovem ovládl favorit Přečíst článek ›

Autor: Ivan Němeček