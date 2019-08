To všechno a ještě mnohem víc museli zvládnout účastníci extrémního závodu na vodě i na souši Runex race, který se konal v sobotu na Poděbradech u Olomouce.

Překonat překážky na sedm kilometrů dlouhé trase se podařilo stovkám závodníků. Muži, ženy i týmy se mohli přihlásit do kategorií Sport nebo Fun.

Už tak velmi náročný závod jistě neusnadnilo ani sobotní obzvlášť horké počasí.

Hned po startu však účastníky čekal úsek ve vodě, kde se mohli alespoň trochu zchladit. Těm nejrychlejším se podařilo sedmikilometrovou překážkovou trasu zvládnout za méně než hodinu.

Každý, kdo se dostal až do cíle, si ze závodu odnesl medaili.

“Bylo to super, ale hodně náročné,” shrnul devatenáctiletý Radim Skupina, který běžel v kategorii Sport.

“Nejtěžší pro mě byl asi klasický šplh na laně. Zní to možná jednoduše, ale když už má člověk něco za sebou, jde to hůř a hůř. A potom plazení se pod ostnatým drátem v bahně. To možná vypadá lehce, ale rozhodně není. Naopak pohoda byly paddleboardy - prkna na vodě, kde se pádlovalo rukama. Čas jsem měl něco přes hodinu,” upřesnil Radim, který dostal registraci na závod jako dárek k narozeninám od kamarádů.

Součástí akce byl také dopolední závod pro děti na jeden kilometr. V doprovodném programu si závodníci a jejich fanoušci mohli užít například exhibici a workshop s nejsilnějším mužem světa Jiřím Tkadlčíkem.