„Kluci se nám vrátili ze zahraničních štací, Miky (Zbořil) už trošku vyspěl, takže hraje zase líp. Ještě tam máme okýnka dozadu, ale dali jsme hodně gólů,“ pochvalovala si obří posila Soviček Jakub Ferenc.

Obránce hokejového Zlína si podobně jako čerstvá posila Hradce Králové Aleš Jergl zpestřuje letní extraligovou přípravu na kolečkách v Přerově. „Loni jsem byl jsem na operaci, ale letos zdraví drží, takže si to tady zpříjemňuji o víkendu s klukama,“ usmíval se odchovanec Přerova.

Kromě extraligových hokejistů Ference s Jerglem či Karlem Pláškem mladším najdete v týmu Night Birds také třeba sportovního manažera Zubrů Pavla Hanáka či Jakuba Navrátila. Velkou sílu pak týmu dodávají krajánci ze španělské nejvyšší soutěže. Jedním z nich je Petr Školoud.

„Jsem na kolečkách celý rok, takže se na tom tady cítím samozřejmě dobře. Kluci ale taky makali, jsme tým a nehrajeme si na rozdíly,“ řekl profesionální inline hokejista HC Castellón.

INLINE VE ŠPANĚLSKU? DOBRÁ ZKUŠENOST

S týmem zažil ve Španělsku odlišnou sezonu od těch předešlých, kdy bojoval o medaile. „Po předchozích dvou sezonách, kdy jsme pokaždé vypadli v semifinále, se to pojalo jinak. Nabrali se noví hráči z juniorky, povedlo se nám je začlenit a nachystat na nový rok. Cílem bylo zachránit soutěž, což se povedlo,“ prozradil Petr Školoud.

Společně s dalšími oporami Night Birds Danielem Andrýskem a Martinem Gremlicou na jihu zažívají zajímavou zkušenost. „Naučil jsem se taky jazyky, hraji tam s ostatními cizinci, jsou tam kluci z Ameriky, letos Kanaďan, takže mám kamarády po celém světě a je fajn, že se tak díky inlinu propojíme,“ líčil Školoud.

HANÁK PROHÁNÍ MLADÍKY

Právě on je po úvodních třech kolech se sedmi góly druhým nejlepším střelcem celé soutěže. Kdo vede? S osmi góly matador a účastník loňského mistrovství světa Masters Pavel Hanák, který je i druhým nejproduktivnějším hráčem extraligy.

S takovým arsenalem je tedy jasné, že Sovičky letos budou chtít vylétnout co nejvýše.

„Nemám to rád, říkat na začátku nějaké ambice. Půjdeme naplno zápas o zápasu. Rozhoduje se až v závěru, je tam play-off, když se nám podaří dostat se do Final Four, tam je to o jednom zápase. Inline je občas takový nahoru a dolů, takže uvidíme, jak nám to půjde,“ nechtěl Petr Školoud předbíhat.

Jakub Ferenc ale má jasno. „Ambice? Ty nejvyšší. Dostat se do Final Four a zabojovat o prsteny, jak říkají kluci,“ usmál se závěrem autor šesti víkendových branek.

Víkendové výsledky:

IHC Night Birds Přerov – IHC Devils Zlín 13:4 (2:1, 4:1, 5:1, 2:1)

Branky Přerova: P. Hanák 4, Školoud 4, J. Ferenc 2, Husák, Jergl, Navrátil.

IHC Night Birds Přerov – IHC Kanci Uherský Brod 15:3 (2:1, 2:1, 4:0, 7:1)

Branky Přerova: J. Ferenc 4, P. Hanák 2, Navrátil 2, Školoud 2, Gremlica, Husák, Indrák, Jergl, Zbořil.

IHC Nový Jičín – IHC Night Birds Přerov 2:9 (0:1, 1:3, 0:1, 1:4)

Branky Přerova: Zbořil 3, P. Hanák 2, Jergl 2, Plášek ml., Školoud.