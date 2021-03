Se vztyčenou hlavou se přerovské volejbalistky v pondělí rozloučily s extraligovou sezonou. Po dvou jasných prohrách v Liberci sehrály s vítězem základní části ve třetím čtvrtfinále na domácí palubovce ve všech setech vyrovnanou partii. Přes další prohru 0:3 a stejné celkové skóre v sérii zakončily zvláštní „covidový“ ročník důstojně.

Volejbalistky Přerova (v bílém) proti liberecké Dukle. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Jsem rád, že jsme sezonu zakončili povedeným výkonem. Dnes jsme byli rovnocenným soupeřem, hráli jsme maximum, co můžeme. Byl to zvláštní rok, nakonec to hodnotím pozitivně. S finančními možnosti, jaké jsme měli, a s mladým mančaftem musíme osmé místo hodnotit kladně,“ řekl trenér Přerova Radim Vlček.