„Bylo to pro nás vlastně barážové utkání. My jsme prostě museli a v přípravě jsme tomu podřídili všechno. Myslím, že to dnes bylo vidět,“ pochvaloval si přerovský trenér Radim Vlček.

Přerovanky tak navázaly na sobotní triumf ve Šternberku, kde se radovaly po čtrnáctizápasové sérii porážek. „Částečně nám to pomohlo, že jsme ve Šternberku konečně vyhráli něco těžkého – tiebreak nebo koncovku. Na druhou stranu tam pořád bylo trošku zklamání. Ztratili jsme tam vedení 2:0 a Frýdek uhrál bod s Libercem. Chtěli jsme Frýdek dnes přeskočit,“ přiznal kouč Přerova.

Ve čtvrtečním utkání si domácí šli od začátku za třemi body. V prvním setu sice lépe začali hosté, Zubřice ale díky skvělé obraně na síti vývoj otočily a při podání Zatloukalové získaly klíčový náskok, který už nepustily.

Ustály i jediné komplikace

Jediné horké chvilky zažíval trenér Vlček ve druhé sadě. Přerovanky v ní málem ztratily pohodlné devítibodové vedení. V koncovce to bylo dokonce 23:22, kritické momenty ale Zubřice tentokrát ustály.

„Byla tam taková pauza, nějaký problém se zápisem. Byl jsem trošku naštvaný, říkal jsem si, že nám to zase někdo nepřeje. Naštěstí jsme to v koncovce urvali. To nás provází celou sezonu. Byť hrajeme pěkný a pestrý volejbal, pak se nepovedou jedna, dvě věci, a přijde panika. Naštěstí to vyšlo,“ oddechl si Vlček.

Ve třetím setu už Přerovanky dominovaly a v poklidu si dokráčely pro tři body, díky nimž se v tabulce dotáhly právě na Frýdek-Místek.

„Dobře jsme bránili, soupeř nás ničím nepřekvapil. To je hrozně důležité. S kolegou můžeme vymyslet, co chceme, holky to pak ale na hřišti musí vytvořit. Dneska se jim to dařilo. Jsem taky rád, že přišli lidi. Že nás drží, i když se tolik nedaří,“ dodal lodivod Zubřic.

Přerovanky si během sobotního extraligového kola odpočinou. Aby měly šanci posunout se na devátou příčku, musí zkusit uhrát body v následujících duelech, kde je postupně čeká Olomouc, Ostrava a Prostějov.

„Budeme makat a dřít do posledního balonu, dokud bude šance. Škoda, že jsme se nestartovali dřív. Mohli jsme tady urvat něco s Libercem nebo KP Brno, nepovedlo se,“ uzavřel Radim Vlček.

Volejbal Přerov – TJ Sokol Frýdek-Místek 3:0 (17, 23, 14)

Nejvíce bodů: Kotlabová 18, Tinklová 9, Šádková 9, Oestereichová 9 – Pluhařová 10, Šnellyová 10. Rozhodčí: Slezák, Kavala. Čas: 71. Diváci: 150.

Přerov: Šádková, Oestereichová, Zatloukalová, Kotlabová, Davisová, Tinklová, libero Vaňková. Střídaly: Ruseková, Přibylová, Kukučová, Semerádová. Trenér: Radim Vlček.

Frýdek-Místek: Borovcová, Hadáčková, Šnellyová, Pluhařová, Jurčíková, Uhrová, libero Teperová. Střídaly: Vašinová, Šprochová, Radivojevičová, Grygarová. Trenér: Jaroslav Vlk.