Druhá šance. Zapletal na Dakaru jede dál

Dřevohostický automobilový závodník Miroslav Zapletal po nedojetí páté etapy dakarské rallye dal do kupy svůj Ford a využil jedinečného žolíka od pořadatelů slavného závodu. Ten mu tak umožnil start do nedělní maratonské etapy a dal druhou šanci dorazit do cíle.

Ford týmu Offroadsport na Dakaru 2021. | Foto: Facebook Offroadsport

Do celkového konečného pořadí už Zapletal se slovenským navigátorem Markem Sýkorou nezasáhnou, figurovat ovšem mohou ve zvláštní kategorii Dakar Experience. „Jestli tady člověk už je a nepodaří se udělat výsledek, tak jet domů je úplná blbost. Rychlá smrt by byla nepříjemná. Člověk toho spoustu obětuje a je od pořadatele pěkné, že nám to umožnil. Můžeme závodit dál a to má ve finále pro mě stejnou hodnotu, jako kdybych jel normálně,“ kvitoval Miroslav Zapletal v rozhovoru na Facebooku Miloslava Janáčka. Sedmou etapu Dakaru dokončila posádka Offroadsportu na 47. místě.