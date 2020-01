„Závod chci dokončit, ale po vážné nehodě, kterou jsem měl na Dakaru 2010, už vím, že to není nic samozřejmého,“ nechal se Zapletal slyšet před startem slavné rally.

Po úvodních dvou etapách se česká posádka propracovala do první dvacítky, odkud však po třetí části klesla na 35. pozici vinou nucené výměny poloosy kvůli prasklé manžetě.

„Třetí etapa pro nás byla dosti výživná, trošku jsme si zamontovali. Jinak ale parádní erzeta. Každým dnem mě překvapuje, jak pěkně to tady vypadá,“ vzkázal Miroslav Zapletal fanouškům prostřednictvím videa na Facebooku Offroadsport.cz.

Během středeční čtvrté etapy se Zapletal se Sýkorou po skvělém úvodu vrátili do elitní dvacítky, další část už ale pro dřevohostickou posádku vinou defektů tolik úspěšná nebyla. I tak se ale v pořadí etapy Miroslav Zapletal dostal na 26. pozici, těsně za krajana Tomáše Ouředníčka.

„První polovina bez problému. Ve druhé tam byly kameny, těžký terén, ale dařilo se nám do doby, než jsme začali mít defekty. Skončilo to tak, že ve finále jsme neměli žádnou rezervu. Když jsme viděli zoufalce, kteří stáli kolem cesty, řekli jsme si, že plouživě zkusíme dojet do cíle,“ popisoval dřevohostický jezdec.

V celkovém hodnocení patří Zapletalovi před pátou etapou průběžné 19. místo.