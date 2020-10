„Mohli jsme pomýšlet na nějaký bod. Zase přišel po vyhraném setu pro mě nepochopitelný útlum. Místo toho, abychom byli povzbuzení, je z toho stav 1:7 a panika na hřišti,“ kroutil hlavou trenér Zubřic Radim Vlček, který byl spokojen alespoň s výpomocí blokařky Adély Benediktové z brněnských Šelem.

Kouče Vlčka však více než čtvrteční prohra 1:3 před prázdnými tribunami trápí aktuální nejistá až zmatená situace kolem pozastavení sportovních klání.

„Uvidíme, co bude. Čtrnáct dnů nemáme možnost trénovat v hale, nemůžeme ani do posilovny, maximálně třeba běhat venku. Je to složité,“ nastínil Radim Vlček.

Klub pochopitelně už v tak obtížné době řeší i ekonomickou stránku věci. Některé hráčky třeba mají od klubu zařízené ubytování, má však smysl je v Přerově držet? „Holky jsme teď poslali domů. Je na mě, abych teď vymyslel, jak se budeme připravovat, nebo nepřipravovat,“ řekl trenér.

Ten se obává, že ze strany vlády přijdou po čase další restrikce. „Za mě jsou ta opatření zase zmatečná. Člověk musí reagovat ze dne na den. Osobně tipuju, že ženy začnou hrát někdy za tři až čtyři týdny,“ odhadl Radim Vlček.

Zajímavostí je, že kouč zároveň připravuje také přerovské juniorky. Ještě v pátek tak zamířil na extraligový turnaj do Prahy, kde se mladé Zubřice utkají s domácím Olympem, Ostravou, Prostějovem a Šternberkem. Tyto zápasy se totiž ještě do pondělního „uzamčení“ soutěží stihnou odehrát.

„To nepochopíte. S holkami středoškolačkami, které do školy chodit nemůžou, jedeme na tři dny do Prahy. A to hned čtyři moravské týmy,“ uzavřel Vlček.

Nezbývá než popřát hodně štěstí. Nebo zdraví?

TJ Ostrava – Volejbal Přerov 3:1 (-23, 13, 19, 17)

Nejvíce bodů: Žarnovická 22, Štrbová 16, Kalusková 11, Zemanová 11 – Polášková 15, Kotlabová 12, Diatková 9. Rozhodčí: Ištvanech, Peloušek. Čas: 88 minut. Diváci: 0.

Ostrava: Zemanová, Žarnovická, Štrbová, Kalusková, Pospíšilová, Hrdličková, libero Chevalierová. Střídaly: Bauerová, Kašparová, Jedličková, Nečasová, Žolnerčíková. Trenér: Zdeněk Pommer.

Přerov: Zatloukalová, Kotlabová, Boudová, Diatková, Polášková, Benediktová, libera Kulová, Šádková. Střídaly: Plešingrová, Köhlerová, Semerádová. Trenér: Radim Vlček.