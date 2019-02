Do Přerova míří po 16 letech nejlepší kuželkáři světa!

Také v roce 2019 bude Přerov dějištěm sportovní akce světového parametru. Tentokrát na Hanou zamíří nejlepší kuželkáři světa. Kuželna Spartaku hostí od čtvrtka 7. do neděle 10. února Světový pohár jednotlivců – mužů, žen i juniorské kategorie do 23 let.

V Přerově se sejdou nejlepší kuželkáři a kuželkářky světa. | Foto: oficiální plakát akce

„Jsou to nejlepší hráči z každé členské země, většinou mistři mezi jednotlivci z Rakouska, Německa, Chorvatska, Srbska, Itálie nebo Švýcarska v čele s nejlepším světovým hráčem Vilmošem Zavarkem. Tomu ale určitě zdárně sekunduje Honza Bína z České Třebové,“ upozornil viceprezident České kuželkářské asociace a předseda pořádajícího oddílu kuželkářů TJ Spartak Přerov Vladimír Sedláček. Úřadující mistr světa hráčů do 23 let a bronzový medailista ze světového šampionátu mužů Jan Bína však zdaleka nebude jediným českým želízkem v ohni. „Ambice jsou určitě obrovské. V kategorii žen bude obhajovat titul světová jednička Hanka Wiedermannová, mezi juniorkami to samé čeká Natálku Topičovou,“ přiblížil Sedláček. Diváci v Přerově se tak mají na co těšit. Hráčka Spartaku Anna Mašláňová sice nejspíš do bojů kategorie U23 coby náhradnice nezasáhne, český tým však s největší pravděpodobností bude v napínavých duelech bojovat o medaile. „Hraje se vyřazovacím systémem pavouka, je to trošku jako Grand Slam v tenise. Určitě všechny musím pozvat hlavně na nejlepší hráče světa, kteří dorazí,“ těší se Vladimír Sedláček. Šest gólů a výkon sezony? Zubři doma přejeli Kladno Přečíst článek › Přerov vyhrál konkurz Dostat na Hanou obrovskou akci pochopitelně nebylo jen tak. Světový pohár se k řece Bečvě vrátil po šestnácti letech. V roce 2003 Přerov hostil Světový pohár družstev. Letos požádala světová federace o pořadatelství turnaje jednotlivců Českou republiku. Česká kuželkářská asociace poté udělala konkurz a vítězem se stala přerovská kuželna. „Minimálně se musí hrát na osmidráze nebo šestidráze. Šestidráhy jsou v republice pouze tři, osmidráha jediná v Olomouci. Velkým plus byl také dobrý dosah množství parkovacích míst a ubytování,“ vysvětlil Sedláček. S uspořádáním prestižní akce pochopitelně přichází také velká zodpovědnost. TJ Spartak Přerov tak musel provést ve své kuželně několik úprav. „Celou kuželnu jsme vymalovali, spravili sociální zařízení. Tím nejdůležitějším bylo předělání řídící jednotky celé kuželny a ovládání automatů. Už se nebude muset nic ručně nastavovat, vše pojede přes řídící počítač,“ nastínil Sedláček. Zajímavé boje o cenné poháry si nenechají ujít nejen fanoušci přerovských kuželek. Vstupné na každý den činí stokorunu, permanentka na tři hrací dny pak bude stát 250 korun. „Chtěl bych poděkovat Olomouckému kraji, městu Přerov a pivovaru Zubr za příspěvek na tuto akci, bez jejich pomoci by se to asi nepovedlo,“ uzavřel Vladimír Sedláček.

WORLD CUP 2019 čtvrtek, 7. února:

slavnostní zahájení (19.00)

pátek, 8. února:

1. kolo U23 (od 9.00)

čtvrtfinále U23 (od 13.40)

sobota 9. února:

1. kolo dospělí (od 9.00)

čtvrtfinále dospělí (od 13.40)

neděle 10. února:

semifinále U23 (od 10.00)

semifinále dospělí (od 11.00)

finále (od 12.20)

slavnostní vyhlášení (od 15.15)

Autor: Ivan Němeček