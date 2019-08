Závod strongmanů střední váhy se uskuteční v neděli 11. srpna od 14 hodin v Přerově, v parku Michalov, pod organizací Strongman Czech U105, která má za sebou úspěšnou loňskou premiéru na moravské půdě, a sice World Championship, ale i letošní obdobu světového poháru, které hostil přímo Pivovar Litovel v červnu tohoto roku.

Spolumajitelem asociace Strongman Czech U105 je nejznámější český strongman a patron kategorie U105kg Jiří Tkadlčík. „Jsem rád, že máme možnost díky světové asociaci Ultimate Strongman opět uspořádat závod podobné velikosti, a přestože jsme promýšleli různé varianty, i letos jsem se rozhodl pro moje rodné město Přerov, ve kterém mám spolu s Olomouckým krajem velkou podporu,“ říká třicetiletý mistr světa, který vloni jako strongman, právě v Přerově, získal titul nejsilnějšího muže světa střední váhy.

Dvanáct závodníků z celé Evropy se tedy už tuto neděli utká o titul nejsilnějšího Evropana, byť je pořadatelsky letos závod náročnější. „Původně jsem měl rozjednáno až 15 závodníků. Bohužel sezona letos je velmi dlouhá a v kalendáři se vyrojilo velmi mnoho závodů, takže nemohou přijet všichni, které jsme oslovili. Z původního seznamu nejlepších 25 strongmanů Evropy (U105kg) mi rovnou odmítlo téměř 10 lidí, pro zranění, pro velkou obtížnost a podobně,“ říká Tkadlčík a dodává: „I tak to ale bude bitva! Za Českou republiku se představíme čtyři, dalších 8 závodníků přiletí z Ukrajiny, Ruska, Rakouska, Finska, Švédska, Anglie a dalších strongman velmocí. Nebude to lehké!“

KOMPLEXNÍ DISCIPLÍNY

O tom svědčí také výběr disciplín, které jsou letos opět mimořádně komplexní a prověří dokonale siláky ve všech aspektech:

Závod odstartuje ve 14 hodin během s 410kg jařmem (super yoke) na 15 metrů, kdy závodník cestou zpět odnese 130kg sandbag a vyloží ho v co nejkratším čase na stůl vysoký 120 cm. Druhá disciplína pak naopak zaujme spíše příznivce maximální síly: závodník bude mít za úkol jednou rukou dostat nad hlavu jednoručku o co nejvyšší váze. Startovní váha je 90 kg, postupně se bude přikládat na 100, 110, 115 a 122 kg, dokud nezůstane poslední úspěšný závodník.

„Váha 122kg je zároveň českým rekordem all time napříč váhovými kategoriemi a já doufám, že ho tu pokořím,“ vysvětluje Tkadlčík. „V Brně na exhibici Překonání Gravitace mi chyběla jen drobná fixace ruky, abych rekord získal, tak snad si ho vezmu nyní, o 14 dní později.“

Tahovou sílu pak prověří deadliftová kombinace tří činek: tlusté axle osy o váze 300 kg, klasické osy s 320 kg a dlouhé elephant osy s 340 kg, což je na závod střední váhy nebývale těžká kombinace, kterou musí závodníci zvládnout v co nejkratším čase.

Opravdový oříšek však přijde až jako předposlední disciplína. Super medley jak napovídá název je kombinace několika prvků, které na téměř závěr závodu prověří fyzickou zdatnost i sílu závodníků. Ti budou muset nejprve vyložit na 120 cm vysoký stůl betonovou kouli (atlas) o váze 130 kg, dále běžet 15 m se dvěma kufry, z nichž bude mít každý 135 kg, zpět pak ponesou tzv. hussafel neboli náhrobní kámen o váze 145 kg. Tím ale medley nekončí. Na řadu přijde ještě deadlift o váze 285 kg a 135 kg loglift (dřevěná kláda nad hlavu), oboje na jedno opakování.

Třešničkou na dortu bude poslední Viking press, disciplína zaměřená na ramena, kdy bude na 20kg konstrukci naloženo 160 kg v kotoučích a závodník bude mít za úkol udělat co největší počet opakování za minutu.

„Nejvíce se těším na super medley, prověří totiž vše. Kdyby byl povrch parku k disciplínám příznivější, dal bych ještě k pozvedu 600kg pneumatiku a třeba tahání kamionu, bohužel oboje se do prostoru nevejde, i tak to ale bude neskutečná disciplína,“ slibuje Tkadlčík.

TITUL MISTRA EVROPY

Ten ví o náročnosti disciplín i celé sezony své. Jen sedm dní před touto událostí si doslova odskočil z tréninku na mistrovství Evropy jiné asociace (Official Strongman), kde vyhrál titul mistra Evropy strongman U105kg pro letošní rok a naznačil tak skvělou formu.

Evropské hry, ve kterých Tkadlčík bodoval, proběhly v neděli v anglickém Rotherhamu za účasti několika profesionálních hvězd strongman sportu, z nichž nejznámější je držitel titulu nejsilnější muž světa all time a světového rekordu v deadliftu 500 kg Eddie Halla. „To mě samozřejmě nesmírně motivovalo, ukázat se před Eddiem, protože on je skutečná legenda. Myslím, že i díky němu jsem vydržel bojovat do poslední sekundy a dokázal tak zvrátit druhé místo, které mě provázelo nejen v závodě, ale vlastně už od World Cupu v Kazachstánu,“ naráží na získanou stříbrnou medaili ze Světového poháru Tkadlčík.

Na otázku, zda-li je tedy polovina splněna, odpovídá jasně: „Přesně tak! První titul mistra Evropy jsem získal, nyní chci v Přerově dobít i asociaci Ultimate Strongman a dokázat, že v Evropě letos ve své asociaci kraluju!“

Závod bude probíhat pod širým nebem, vstupné je zdarma. Součástí akce budou atrakce pro děti i bohatý výběr občerstvení.

DISCIPLÍNY:

1. Super yoke 410kg / 15m, zpět odnést 130kg sandbag a vyložit na stůl (1.2m)

2. Jednoručka na maximum. Start na 90kg

3. Deadlift medley: 300kg axle bar, 320kg texas bar, 340kg elephant bar

4. Super medley: Atlas 130kg vyložit na stůl (1.2m), kufry 135kg na 15m, hussafel 145kg na 15m, deadlift 285kg / 1 opakování, loglift 135kg / 1 opakování

5. Viking press 160kg v kotoučích / počet opakování za minutu