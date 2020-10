Petr Rydl je zakladatelem bohulibé akce. Před jejím šestým ročníkem vyjádřil jediné přání. „Chtěl bych, aby konečně vyhrála žena,“ uvedl. Nyní se zdá, že ho děvčata vyslyšela a rozhodla se muži, který si jako první našel čas, a poděkoval trenérům mládeže, udělat radost.

Hlavně v tom nehledejte korupci – Rydl měl při určení TOP 8 jediný hlas. „Výběr finalistů je nejhorší částí naší práce. Každý semifinalista by si postup zasloužil,“ zdůraznil. „Ještě že jde o sportovce, kteří berou věci s nadhledem,“ doplnil a téměř posvátně předal papír s dlouho očekávanými jmény.

VÍT ČERNOHOUS – HOKEJ ZUBR PŘEROV

Pětadvacetiletého mladíka byste čekali spíše v kádru Zubrů. „Dospěl jsem do bodu, kdy jsem si uvědomil, že se moje hráčská kariéra nevyvíjí tak, jak jsem si představoval,“ říká. Hokej nepřestal milovat. Hledal v něm uplatnění. A to našel u mládeže.

Slovo gratulanta – Vladimír Kočara, trenér áčka: „Víťa je naše štěstí. O děti se stará perfektně, mají ho rády a u rodičů má respekt. Děkujeme mu za výbornou prezentaci klubu i města.“

EVA DREŠEROVÁ – VOLEJBAL LVI PRAHA

Přátelé jí neřeknou jinak než Dréša, oceňují její znalosti, nadšení, vytrvalost… Tohle všechno bude teď potřebovat, pracuje na životním projektu. Lvi už nechtějí být sami, zatoužili po Lvicích. „Vést celou složku je pro mě výzva,“ líčí žena, jež piplala i Kiki a Maki.

Slovo gratulanta – Daniel Pfeffer, český reprezentant: „Dréša byla moje platonická láska, v devíti letech jsem ji intenzivně miloval. Vedla mě od přípravky, naučila mě základy. Je bojovnice, dotáhne to minimálně na bednu.“

MONIKA CHROMÁ – FLORBAL K1 ŽIDENICE

Také ona snila o velké sportovní kariéře. Dotáhla to až do extraligy. Ale přišla zranění. Nelenila však a vrhla se na trenérskou kariéru. Za svůj tým se bije. Nebojí se ani ožehavých problémů – šikany. „Spolužačky dávaly najevo jedné mé hráčce, že je tlustá. Bála se jíst,“ popisuje dvacetiletý benjamínek soutěže.

Slovo gratulanta – Jiří Starý, prezident klubu: „Móňa je nadšenec, mládeži věnuje moc času. Oceňuji její zápal. Už finále Díky, trenére pro ni bude zajímavé, potká se s lidmi, získá zkušenosti.“

BLANKA JISKROVÁ – HOKEJ ENERGIE KARLOVY VARY

Nikdo nechápe, jak všechno zvládá. Učí prvňáčky, na zimáku připravuje děti od nejmen-ších po dorostence. Do toho má tři vlastní syny a dva, které vyvdala… „Prostě to tam někde je,“ pokrčí rameny žena, již přivedla k trénování legendární Jarmila Kratochvílová.

Slovo gratulanta – Bronislav Píša, manažer mládeže Energie: „Blanka je výjimečný týmotvořič. Má schopnost děti i jejich rodiče přitahovat, nadchnout je pro věc. A to je pro celý náš klub nesmírně cenné.“

HANA NOVOTNÁ – MAŽORETKY PREZIOSO BLATNÁ

Je z těch lidí, kteří dokazují, že i na malém městě lze dělat velké věci. V oddíle mažoretek v šestitisícové Blatné začala trénovat před dvanácti lety, a od té doby se „Preziosky“ staly mistryněmi Evropy i světa. „Měla jsem štěstí na lidi,“ usměje se dobrá duše klubu.

Slovo gratulanta – Kateřina Malečková, starostka Blatné: „Hanka má dar, umí si mezi děvčaty udržet autoritu. Vzhlížejí k ní nejen ty mladší, ale i puberťačky. Je důsledná, cokoli spolu domluvíme, platí.“

PAVEL SCHWARZ – JACHTING ČESKÝ YACHT KLUB

„Vltavský vlk“ klame tělem. Datum jeho narození říká 62 let, každý by mu však hádal maximálně abrahámoviny. To práce s mládeží ho tak nabíjí. „Díky jachtingu jsem prožil krásné dětství. Teď bych chtěl, aby ho stejně strá-vily i naše děti,“ vypravuje.

Slovo gratulanta – David Křížek, 48 medailí z mistrovství republiky: „Porozuměli jsme si okamžitě – je společenský a kamarádský. V dětech pěstuje vztah k vodě i ke sportu. Vychovává z nich skvělé jachtaře.“

FILIP SUK – KARATE NÁS BAVÍ VYSOKÝ ÚJEZD

Nikdy nepatřil mezi nadané karatisty, rozhodně mu však nelze upřít vytrvalost. Mety, ke kterým vzhlíží, se neomezují slovem výhra. Nevěříte? „Karate mi dává do života spoustu věcí, především odvahu,“ vysvětluje držitel černého pásku prvního stupně.

Slovo gratulanta – Markéta Suková, manželka: „Filip dává karate maximum. Má výborný vztah k dětem, nejde mu jen o to, jak cvičí, ale i o to, jací z nich vyrostou lidé. To mi přijde neobyčejné, proto jsem ho nominovala.“

DANIELA VIKTORÝNOVÁ – SOFTBALL EAGLES PRAHA

Trenérka krčských kadetek má za sebou zářnou softbalovou kariéru. Získala medaile z mistrovství republiky, její starty za národní tým jen těžko spočítáme. Snad ještě o něco více si váží faktu, že ji 14letá dcera nominovala do Díky, trenére. „Musí ke mně mít velikou důvěru,“ míní.

Slovo gratulanta – Aleš Chýle, šéftrenér Eagles: „Daniela nikdy neskládá zbraně. Oceňuji na ní její entuziasmus. Jde o příjemného a veselého člověka, na kterého je stoprocentní spolehnutí.“