„Ten zápas skončil o jeden bod. Jakýkoliv detail může rozhodnout,“ ví dobře ofenzivní koordinátor Mammoths Radim Dohnal.

Aby Přerované dokázali silné Pantery porazit, musí předvést bezchybný výkon. Ideálně ten nejlepší v celé sezoně. „Nešla nám moc běhová hra. Pokusíme se to zlepšit. Obrana držela, akorát jedna chyba vyústila ve field goal, který rozhodl zápas,“ ohlížel se Radim Dohnal.

„Musíme do zápasu vletět třeba jako proti Třinci. Rychle skórovat a zastavit cokoliv Pražané vymyslí. Chceme je převálcovat a ukázat, že na první ligu máme,“ je odhodlán koordinátor přerovské ofenzivy.

ČESKÝ SUVERÉN MÁ NABITÝ VÍKEND

A-tým Black Panthers působí v rakouské nejvyšší soutěži a v neděli jej čeká semifinále AFL ve Vídni. I tak ale do Přerova pošle silnou sestavu s tím nejlepším trenérským týmem v republice. Mamuti jsou však odhodláni soupeře zadupat do země a věří ve vítězství.

„Nálada v týmu je trošku nervózní, ale určitě bojovná. Chceme vyhrát a s tím do toho jdeme. Tvrdě jsme se připravovali, bylo tam i nějaké video a taktika. Teď už jen odedřít to na hřišti, aby to klaplo,“ přeje si obranář na pozici safety Filip Bolek.

„Nejdůležitější bude nasazení. Abychom bojovali do poslední minuty a nikdo nic nevypouštěl. Určitě se musíme podporovat jako tým. I když se stane něco špatného, nic se neděje, jede se dál. Dokud není konec, nic není rozhodnuté,“ nabádá Filip Bolek.

Sobotní Silver Bowl je v Přerově na programu od 15 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na poločasové vystoupení, fanzónu s měřením rychlosti hodů nebo kopů i dětskou zónu se skákacím hradem.

Chybět nebude ani soutěž třeba o poukaz do restaurace známého olomouckého šéfkuchaře Přemka Forejta, který na utkání osobně dorazí. Výtěžek z dobrovolného vstupného navíc poputuje na sociální službu Denní stacionář v Přerově.

Program Silver Bowlu:

14.00 – otevření fanzóny a dětské zóny

14.55 – nástup týmů a státní hymna

15.00 – výkop

16.00 – poločasové vystoupení gymnastek a mažoretek

16.10 – soutěž a předání výtěžku ze vstupnéhoHned