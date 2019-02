V pátek a sobotu bylo napilno v ostravské hale, kde postupně soutěžily o tituly mistrů Moravy a Slezska všechny kategorie.

O jediné stříbro z MMaS v Ostravě se postaral v běhu na 3000 metrů dorostenec Václav Vandrovec | Foto: Miroslav Sadil

Nejprve se do Ostravy sjelo v pátek mladší a starší žactvo a posléze v sobotu dorostenci, junioři a dospělí. Výprava SK Přerov nasbírala celkem čtyři zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. K tomu bylo k vidění celkem devět přerovských rekordů.



Dva mistrovské tituly vybojoval Jonáš Kolomazník mezi staršími žáky. V běhu na 60 m překážek zisk zlaté medaile vyšperkoval novým přerovským rekordem, který posunul na hodnotu 8,24 s. Ve vrhu koulí mu k mistrovskému titulu stačil pouze jeden pokus a následujících pět vynechal. V Ostravě předvedl 15,07 m, letos už ale dokázal vrhnout i 16,46 m a v obou disciplínách vede průběžné republikové tabulky starších žáků.



V běhu na 60 metrů překážek triumfovala také mladší žákyně Alice Drozdová a upevnila své vedení v průběžných republikových tabulkách. Jako jediná se v Ostravě dokázala dostat pod 10 vteřin, a to jak v rozběhu (9,83 s), tak ve finále (9,80 s). V obou bězích navíc vylepšila svůj vlastní přerovský rekord.



Čtvrtou zlatou medaili získala pro SK Přerov juniorka Veronika Čejnová ve skoku vysokém. Veronika překonala nejen laťku ve výšce 167 cm, ale také dosavadní juniorský a ženský přerovský rekord.



O jediné stříbro se postaral dorostenec Václav Vandrovec na trati 3000 metrů, když se mu opět povedlo posunout přerovské maximum. To stlačil o další 4 vteřiny na 9:08,58 min a posunul se na pěkné páté místo republikových tabulek.



Dvě bronzové medaile vybojovaly koulařky. Mladší žákyně Silvie Beňová si třetí místo zajistila výkonem 10,75 m. V sobotu vybojovala v tomtéž sektoru bronz Barbora Zatloukalová mezi ženami (12,40 m).