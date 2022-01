„Mohly jsme ten set vyhrát, ale stala se nešťastná náhoda, když šel servis soupeře do autu, ale rozhodčí předtím nepískl, takže se podání opakovalo. Potom to už vše bylo v hlavách. Chtěly jsme, ale jsme na to v hlavách slabé,“ okomentovala situaci smečařka Šárka Semerádová.

„Šára to řekla přesně, že asi trpíme nějakou nemocí, která se jmenuje – ‚neumíme vyhrát‘. To už není prostě možné, samozřejmě je to o nás a můžeme si za to samy,“ kroutila hlavou kapitánka Michaela Zatloukalová.

Přerovanky kromě druhého hrály s favoritem vyrovnanou partii i v prvním setu, v němž padly 21:25. Po promarněné šanci na utkání se duel definitivně zlomil a Zubřice zůstávají v tabulce extraligy poslední bez jediného bodu.

Volejbal Přerov – PVK Olymp Praha 0:3 (-21, -27, 15)

Nejvíce bodů: McClellanová 14, Hůsková 8, Köhlerová 8, Semerádová 8 – Kalhousová 15, Šimáňová 14, Brichtová 7. Rozhodčí: Ištvanech, Kubinec. Čas: 82 minut. Diváci: 98.

Přerov: Dlouhá, Zatloukalová M., Hůsková, McClellanová, Köhlerová, Semerádová, libero Kulová. Střídaly: Daňková, Baláková. Trenér: Vlček.

Olymp: Neumannová, Bartošová, Brichtová, Kalhousová, Šimáňová, Smutná, libero Pešková. Střídaly: Virtová, Šmídová, Patočková. Trenér: Mitáč.