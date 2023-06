/FOTO + VIDEO/ Po jedenáctileté pauze se do ulic Přerova vrátil basketbal tři na tři. Náměstí Přerovského povstání v sobotu obsadily čtyři kurty prestižní Chance Tour, celkem čtyřicítka týmů v šesti kategoriích a také stovky diváků i kolemjdoucích, které zlákala zajímavá a kvalitní podívaná i dobrá muzika.

Basketbalová Chance Tour 3x3 v Přerově. | Video: Jan Pořízek, Ivan Němeček

„Jsme nadšení, že akce přitáhla tolik lidí a mohli jsme ji ukázat i dětem. Otevírá to myšlenku volných hřišť v Přerově. Aby děti měly kam jít a házet na koš nebo kopat do balonu. Věříme, že to pomůže otevřít dveře, aby tohle ve městě fungovalo,“ řekl Jan Leitkep ze spolupořádajícího spolku Streetball Přerov.

Jednalo se o třetí zastávku největší celorepublikové série turnajů České basketbalové federace. „Je to tady skvělé. Hlavně díky místním pořadatelům, kteří nám se vším pomohli. Vymysleli místo a přivedli spoustu diváků. Skvělé prostředí,“ chválila i ředitelka Chance Tour Aneta Karlová.

Dorazili reprezentanti

Svůj tým poskládali i domácí pořadatelé Jan Leitkep s hokejistou Jakubem Ferencem společně s hráči TBS Přerov Romanem Menšíkem a Michalem Krčmářem. Na postup ze skupiny v 17členné elitní kategorii to však nestačilo. Přerovští borci skončili jedenáctí.

Do Přerova totiž dorazily i silné národní výběry do jednadvaceti a třiadvaceti let. A právě Česko do 23 let nakonec ve finále porazilo českou jedenadvacítku. Třetí skončil česko-rumunský tým Grit and Grind. Čtvrtý byl slovenský celek ch.AOS s nepřehlédnutelným Nigerijcem Oladipem.

Mezi ženami zvítězil Týmeček, v kategorii chlapců do 18 let KCD a do 16 let Kýblaři. Mezi dívkami U16 triumfovali Emílci a v nejmladší kategorii U14 MIX byli nejlepší 4Há.

Celá akce probíhala od 11 do zhruba 19 hodin, zahajoval a ukončoval ji primátor Petr Vrána, sám bývalý basketbalista. A díky spokojenosti diváků, hráčů i pořadatelů se dá očekávat, že se Chance Tour do Přerova příští rok opět vrátí.

„Za nás určitě, pokud bude zájem místních, proč ne,“ řekla závěrem Aneta Karlová.

Kompletní výsledky ZDE: https://3x3.cz.basketball/tour/akce/chance-3x3-tour-prerov-95