„Fandili nám tady správci, celá rodina Huťků, všichni z Přerova, takže jsme se tady cítily jako doma,“ usmívala se osmnáctiletá Karolína.

Děvčata ve finále vyzrála na zajímavě poskládanou dvojici Kateřina Mandelíková/Anna Morginová. Šestnáctiletá česká levačka se zkušenou sedmadvacetiletou Ruskou nakonec na podstatně sehranější dvojici tenistek z Orlové nestačily a padly 4:6 a 6:7.

Po dubnovém triumfu v menší konkurencí v Turecku tak přišel zisk dalšího titulu, tentokrát však na turnaji s dotací 25 000 amerických dolarů.

„Takový úspěch ještě nemáme. Vyhrály jsme nějaké patnáctky, ale co se změnil žebříček, neměly jsme ani šanci se v zimě na takový turnaj dostat. Jsme rády, že nám to pomůže i do žebříčku WTA,“ pochvalovala si Nikola Tomanová.

Češky hladce prošly přes první dvě kola, ve kterých dohromady ztratily pouze pět gemů. „Asi nejlíp jsme hrály ve druhém kole se čtvrtými nasazenými, daly jsme jim kanára a 6:1,“ přemítala Karolína Kubáňová. „Ale mohlo to být 12:0,“ připomněla Nikola Tomanová. „Mohlo, kdyby Nikča nezkazila smeč,“ pousmála se Karolína.

Klíčové bylo semifinále

Nejvíce sil favoritkám přerovského publika sebralo semifinále proti nejvýše nasazenému lotyšsko-německému páru Marcinkevičová/Mordergerová. Předčasné finále ovládly Češky poměrem 5:7, 7:6(5) a 10:8 v supertiebreaku.

„To bylo těžké, bylo strašné dusno, špatně se dýchalo, vyklouzávala nám raketa z ruky, protože jsme byly zpocené. Bylo to náročné fyzicky a psychicky. Nějak jsme to zvládly, na supertiebreaky si věříme,“ ohlížela se Nikola Tomanová. „Ty nám jdou, hrajeme to jenom přes ně,“ smála se Karolína Kubáňová.

Duo, které spolu začalo hrát minulý rok, získalo už pátý deblový titul z turnajů ITF. Společně by holky ještě letos měly úřadovat na podnicích v Česku, Německu a Polsku.

Kdo v minulosti ovládl čtyřhru Zubr Cupu?

2018: Jablonovská/Juríková (obě SK)

2017: Kolodziejová/Dudláková (obě ČR)

2016: Jablonovská (SK)/Žovincová (ČR)

2015: Kolodziejová/Vondroušová (obě ČR)

2014: Škamlová (SK)/Štefková (ČR)

2013: Krejsová/Malečková (obě ČR)

2012: Fraňková/Hladíková (obě ČR)

2011: Kramperová/Ka. Plíšková (obě ČR)

2010: Gerlová/Kriegsmannová (obě ČR)

2009: Klemenschitsová (AUT)/Klepačová (SLO)

2008: Hladíková/Voráčová (obě ČR)

2007: Chvojková/Vaňková (obě ČR)

2006: Fraňková/Hlaváčková (obě ČR)

2005: Hradecká/G. Navrátilová (obč ČR)