Zatímco proti Šelmám Přerovanky předvedly hlavně v prvním setu sympatický výkon a dokázaly soupeřky zatlačit, v Praze přišel opět pád na pomyslné dno.

„Přiznám se, že už nevím, co změnit, vyzkoušeli jsme úplně všechno. Statistiky ale hovoří jasně, ve všech činnostech jsme byli horší. Soupeř vyhrál zaslouženě, mě trápí to, že neprohrajeme se ctí. Dříve jsme tady hrávali se ctí s mladým mančaftem. To, co dnes předvádíme, je na extraligu málo,“ kroutil hlavou přerovský trenér Radim Vlček.

Koučovu bezmoc dokazuje i hodnocení každého z posledních utkání, které se chtě nechtě až příliš podobají. Jako by Vlček na lavičce pokaždé prožíval jakési déjà vu.

„Hodnotí se mi to těžko, každý zápas je stejný. Máme dobré pasáže, ale to už je osud setu rozhodnutý. Soupeřům proti nám stačí nedělat chyby,“ uvedl Vlček pro svazový web.

„Chtění a bojovnost by měla být o hráčkách. Hráčky by měly chtít hrát volejbal a já tento pocit nemám,“ dodal trenér Přerova.

Vytrhnout Zubřice z nepříjemného stereotypu snad může změna prostředí. Přerovanky totiž za sebou mají těžkou sérii čtyř extraligových venkovních duelů v řadě. Ve čtvrtek se po více než třech týdnech představí doma. Od 18 hodin hostí Královo Pole. Dočkají se první výhry od 9. listopadu, kdy právě Královo Pole doma dokázaly porazit?

PVK Olymp Praha – Volejbal Přerov 3:0 (19, 14, 17)

Nejvíce bodů: Denysovová 15, Komárková 13, Šimáňová 12 – Ruseková 8, Tinklová 7, Kotlabová 6. Rozhodčí: Dmejchal, Nedbálek. Diváci: 150.

Olymp: Smutná, Denysova, Purchartová, Staňková, Komárková, Šimáňová, libero Pešková. Trenér: Stanistlav Mitáč.

Přerov: Kukučová, Oestrecichová, Tinklová, Ruseková, Davisová, Kotlabová, libero Vaňková. Střídaly: Řihošková, Šádková, Semerádová, Zatloukalová. Trenér: Radim Vlček.