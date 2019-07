Ani ve zdejší tenisové akademii ale kdysi přes nesporný sportovní talent nevěřili, že posun do takových výšin může být u Muchové reálný.

„Každé z těch dětí, co vlezou na kurt, chce být světovou jedničkou a chce něčeho dosáhnout. U Karolíny to chvilku vypadalo, že jí zdraví možná nedovolí pokračovat, měla časté zdravotní problémy. Poté, co vyrostla a vytáhla se, byla často zraněná,“ vzpomíná Petr Huťka mladší.

Právě v rámci jeho trenérského štábu v Přerově Muchová rostla od žáků až po dospělost, kdy se jejím osobním koučem stal Pavel Šnobel, také bývalý hráč přerovského klubu. Nyní už Muchová bydlí v Praze a připravuje se pod vedením Emila Miškeho a manažera Tomáše Petery, bývalého kouče Petra Kordy.

„Šlo o to, dát se zdravotně dohromady, čemuž jsme moc nevěřili,“ přiznává Petr Huťka.

„Až poslední dobou se to změnilo. Teď jsou ty její cíle blíž, zesílila, má silnější stehna, poté, co rychle vyrostla, byla spíše hubená,“ ohlíží se.

Talent nezapře, válela i s kopačákem

Pochopitelně to ale není tak, že by Karolína Muchová na kurtech od malička nevynikala. Naopak.

„Byla velice šikovná, nadaná. Měla velmi dobrý technický základ od paní trenérky Novotné, která je taky z Přerova a později se přestěhovala do Olomouce, kde s ní Karolína hrávala,“ zmínil Petr Huťka.

Také on s ní trávil během jejích žákovských let na přerovských kurtech dost času. „Dobře reagovala na podněty, když jí člověk něco řekl, tak to dělala. Měla malý problém se servisem a trošku s pohybem dopředu proti míči. Jinak to ale před sebou trefovala a byla šikovná na volejích,“ zavzpomínal trenér TK Precheza.

V hlavě mu uvízlo hlavně „klukovské“ herní pojetí Karolíny. „Hrála takový klučičí tenis. Byla velice rychlá, měla obrovský cit pro míč a bylo vidět, že je sportovně nadaná, asi po tatínkovi,“ připomněl Huťka otce Muchové Josefa, bývalého fotbalistu Sigmy Olomouc.

„Dokázala si dát pár nožiček, v nohejbale válela. Mohla si klidně dát fotbal s klukama. Navíc neměla dlouhé vlasy a byla takové klučičí postavy, zdědila trošku i nohy do O. Byla trošku takový kluk i chováním,“ usmívá se Petr Huťka.

Rodiče Karolíny Muchové přes časté zdravotní problémy stejně jako sama tenistka vytrvali, což je stálo spoustu energie a pochopitelně i finančních prostředků. Těch nyní ale rozhodně nelitují. Za čtvrtfinále Wimbledonu olomoucká rodačka inkasuje skoro 300 tisíc liber, v přepočtu bezmála osm a půl milionu korun.