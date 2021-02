„Určitě bych chtěl být do šestého místa. Ale rád bych se porval o bednu,“ hlásí.

Že zajíždí skvělé časy, ukázal už v sobotu 13. února na Virtuálním mistrovství České republiky na trenažéru. Celý závod se držel na skvělém druhém místě. Dvoukilometrovou distanci zvládl pod 6 minut a 10 sekund a časem 6:08,7 si vyjel stříbrnou medaili, když jej předjel pouze táborský Jan Čížek.

Oba jmenovaní si pak v evropské kvalifikaci zajistili svými výkony účast na mistrovství světa. Sedlákův zajetý čas je aktuálně pátý nejrychlejší. Přerovan za to ale umí pořádně vzít, což ukázal tento čtvrtek během generálky na světový šampionát. Ze všech přihlášených veslařů byl Sedlák nejrychlejší, jelo se však pouze 500 metrů.

„Mně by víc vyhovovala pětistovka. Dva kilometry budou náročnější, je to víc o fyzičce. Bude to hodně bolet,“ usmívá se Sedlák.

Mistrovství světa je formou on-line zápolení na programu v sobotu 27. února.

USPĚLI DALŠÍ VESLAŘI

Na virtuálním mistrovství republiky závodili i další přerovští borci. Tomáš Gajdušek skončil mezi sedmi desítkami startujících juniorů na solidním 24. místě.

Výborný výkon předvedl loňský úspěšný žák a stříbrný medailista z mistrovství republiky Jan Příkopa. Honza tedy teprve do dorostenecké kategorie vstoupil a mezi bezmála stovkou účastníků zajel čas 7:07 a skončil ve třetině startovního pole.