Na začátku července hostil Šumperk MČR veteránů na dráze. Zadařilo se zde přerovské Stanislavě Bubíkové, která obhájila svůj loňský titul v hodu diskem a navrch přidala zlato i ve vrhu koulí.

Stanislava Bubíková brala dvě zlaté medaile. | Foto: SK Přerov

Veteránské MČR bylo rozděleno do dvou věkových kategorií - do 59 a nad 60 let. Každý závodník přitom startoval na trati odpovídající přímo jeho věku, stejně tak se rozlišovala i hmotnost náčiní. Jednotlivé výkony pak byly přepočítány dle veteránských koeficientů.