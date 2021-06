Tuto smutnou, avšak bohužel reálnou variantu musí řešit v Novém Jičíně. „Letošní sezonu jsme úplně zapíchli a může to znamenat i definitivní konec,“ přiznal Zbyněk Kubičík z extraligového IHC Nový Jičín.

„Jsme klub, který už nemá mládež, doteď jsme těžili z jedné generace. Starší kluci vymírali po meči. Někteří pak hrají hokejovou extraligu nebo jdou do EBEL. Tým bychom asi měli hezký, ale je čím dál větší problém ho dát do kupy, když navíc nedochází další mladí,“ vysvětlil Kubičík.

To, že klub v současné době netrénuje, je způsobeno brzkou výrobou ledu na zimním stadionu. Stejný problém musejí řešit také v nedalekém Přerově, kde se mrazit začalo 1. června. Úspěšný klub Night Birds, který sbírá úspěchy ve všech věkových kategoriích, tak bude trénovat na stadionu v Kroměříži, kde plochu položili.

Sovičky hnízdí v Kroměříži

Jezdit přibližně dvacet kilometrů na tréninky však bude pouze prvoligový B-tým mužů a junioři. U těch je podle šéfa klubu Patrika Škandery možné, že si ještě nějaké zápasy zahrají. Ať už v rámci turnaje, ti nejlepší by mohli na mistrovství světa a Evropy. Také nad mezinárodními akcemi ale stále visí otazník. Nezbývá než vyčkávat na přesnější informace.

„Nevěděli jsme, jestli vůbec soutěž budeme moct hrát. Ani se nepočítalo, že rozvolnění přijdou tak rychle. Převážná většina klubů proto sezonu odpískala, protože nemělo cenu čekat na zázrak,“ přiblížil situaci Patrik Škandera. „Předběžná verze je, že by se případně uspořádal turnaj pod záštitou svazu. Extraligu jsou letos schopny hrát asi čtyři kluby z dvanácti,“ doplnil.

Olomouc ani netrénuje

Extraligu si tak nezahraje ani třetí nejlepší tým loňského poháru ČAILH z Olomouce. Ani Eagles přitom nemohou trénovat. Nikoliv však kvůli ledu v plecharéně, zimní stadion prochází rekonstrukcí střechy.

„Vůbec netrénujeme, protože to v tento okamžik vypadá, že se vůbec hrát nebude,“ popsal Stanislav Cik z IHC Eagles Olomouc.

Pár nadšenců z Olomouce však i nyní jezdí zahrát si do Šternberka. Na tamním stadionu letos plocha nechybí.

Ve Zlíně se očkuje

Ani led, ani rekonstrukce. Ve Zlíně tradiční přípravu Ďáblů zastavilo očkovací centrum v PSG Aréně. „Na sportovišti je to podle mě nesmyslné, mohlo to být třeba v kongresovém centru. Trošku nám to zkřížilo plány, ale přizpůsobíme se, to my umíme,“ nehází flintu do žita Ivan Tomaštík z IHC Devils Zlín.

Ďáblové se sice nezúčastní žádných soutěží, bez inline hokeje ale ani letos nebudou. „Ríša Hrazdíra sehnal pronájem plochy, všechny kategorie jezdí do Uherského Hradiště až na dorost a juniory, kteří už trénují na ledě,“ popsal Ivan Tomaštík.

Školička bruslení, přípravka i žáci tak o oblíbenou letní kratochvíli nepřijdou. Tuto sobotu navíc klub pořádá na venkovním hřišti ve Slušovicích dětský den s turnaji pro jednotlivé kategorie.

„Nějakou činnost vyvíjíme, nemůžeme bez toho být. Snažíme se to i kombinovat s ledem, což je pro kluky něco nového. Přechod z koleček na led bývá těžký, teď to kluci střídají obden. Je to změna a čekáme na odezvu,“ uzavřel Tomaštík.