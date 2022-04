Navíc v hodnotném výkonu 38:49,19 min, kterým vylepšila přerovské rekordy v kategoriích juniorek, žen do 22 let i žen. Svěřenkyně trenéra Pavla Zamce se navíc atletice věnuje teprve 10 měsíců, předtím závodila v cyklistice.

Ještě 1600 metrů před cílem přitom o medailistkách nebylo vůbec jasno, první trojice se pohybovala vepředu stále pospolu. Poté si ale budoucí vítězka Natálie Furchová (AK Olymp Brno) začala budovat mírný náskok, který postupně přerostl do konečných 21 sekund.

Přerovská Brtníčková se až do zvonění do posledního kola držela bok po boku s Eliškou Hostkovou (TJ Sušice). V posledním kole ale zabrala a Hostkové nadělila 16 vteřin.

Vandrovec dvanáctým Čechem

V kategorii mužů se představil Václav Vandrovec. Na základě nominačního výkonu startoval v B běhu, ve kterém nakonec zvítězil. Přitom ale v průběhu celého závodu ztrácel na průběžně vedoucího Adama Szymanika (Atletika Havířov 1965) okolo 10 s, čtyři kola před cílem dokonce 13 s.

Do závěrečného kola vbíhal s mankem 8 vteřin, Szymanika ale v posledních 400 metrech doslova převálcoval - chybějících 8 sekund nejenže dotáhl, ale přidal dalších 5 vteřin k dobru. Cílem proběhl v čase 32:19,68 min a vylepšil tak přerovský rekord mezi muži do 22 let. Na ten absolutní mu chybí ubrat ještě 55 sekund.

Díky svému výkonu dokázal překonat tři muže z A běhu a vyhoupl se na celkové 16. místo. Po škrtnutí čtyř slovenských běžců, kteří se umístili před ním, mu patří 12. pozice na MČR.

Mirvald se přesunul na hrot a pomohl k výhře. Koryčan mu chybí

Autorka: Martina Koutňáková