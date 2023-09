Mistrovství České republiky v silničním běhu na 10 km hostil tradičně závod Běchovice-Praha v neděli 24. září. Po loňském velkém úspěchu, kdy se stala juniorskou mistryní ČR, se znovu na jeho start vrátila Michaela Brtníčková. Na jaře ji znovu brzdily zdravotní problémy, do tréninku se ale vrátila včas a zdá se, že nyní je už vše v pořádku. Jinak by snad ani nemohla běžet tak skvěle!

Michaela Brtníčková a Marek Svoboda u legendárního patníku, od kterého se závod startuje | Foto: SK Přerov

Svůj loňský výkon vylepšila bez sekundy o minutu a časoměřiči jí naměřili 35:47 min. Cílem proběhla jako čtvrtá žena. Nebyla ale vůbec zklamaná, ba právě naopak.

"Po tom všem jsem to vůbec nečekala, škoda té jedné pozice, ale osobák je pro mě nejvíc. Poprvé mezi ženami, asi je to pro mě ještě víc jak minulý rok," vykládala své dojmy po doběhu Brtníčková. "Za měsíc jsem se stihla pěkně rozběhat, Hrdlořezák (pozn. - pověstný táhlý kopec na sedmém kilometru) se klasicky běžel nejlíp. Kdyby ho nebylo, tak jsem možná šestá."

Při pohledu do výsledků se může zdát, že jí vodiče dělal další přerovský běžec a Míšin tréninkový parťák Marek Svoboda, který dokončil závod jako 60. muž v čase 35:57 min, tedy 10 vteřin za Brtníčkovou.

Není tomu ale tak, byl celou dobu před ní, Míša jej předběhla právě až v závěrečném stoupání. "Nebýt toho kopce, určitě bych jej nepředběhla," doplnila Brtníčková. Díky oblibě kopců Míša pomýšlí také na závody v běhu do vrchu.

Startoval ale ještě jeden přerovský běžec, a sice Václav Vandrovec. Toho najdeme v popředí výsledků na celkovém 24. místě v čase 33:29 min. "Byla to zajímavá premiérka legendárního závodu. Trasa byla hrozně náročná, snažil jsem se to nepřepálit, ale úplně se to nepovedlo. Běžel jsem ve skupince, akorát mi asi kilometr před Hrdlořezákem došlo a pak jsem se z toho hrabal. Spokojený z výsledku nejsem, ale mám v hlavě, co jsem podcenil, udělal špatně a co příště udělat jinak a lépe," zhodnotil své vystoupení Vandrovec.

Autorka: Martina Koutňáková