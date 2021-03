„Je to velké sousto. Do turnaje jsem šla s nejvyššími cíli, takže můžu být se svými výkony spokojená. Vyhrát první patnáctitisícovku mezi dospělými je skvělé,“ řekla Nosková v rozhovoru pro Tenisový svět.

Nosková postupně porazila Němku Seiboldovou (1056. hráčka okruhu WTA), krajanku Malečkovou (297.), Estonku Malyginovou (575.) a Slovenku Kužmovou (1082.).

Nejtěžší zkouška na ni ale čekala ve finále, kde se potkala s další Češkou a bývalou 57. tenistkou světa Terezou Smitkovou. Hráčka TK Precheza čelila v třísetové bitvě dvěma mečbolům, oba ale odvrátila a zvítězila 4:6, 7:6(4) a 7:5.

„Naštěstí mi po celý turnaj fungoval první servis, vyhrála jsem jím v důležitých chvílích hodně bodů. Podržel mě, bez něj by to nešlo ani ve finále. Už jsem si zvykla na to, že jsem pomalu specialistkou na otáčení nepříznivých výsledků,“ pochvalovala si Linda Nosková.

Svou roli bezesporu sehrál přerovský trenér Tomáš Krupa, který v minulosti vedl Tomáše Berdycha či Karolínu Plíškovou.

„Trenér měl na turnaji hodně známých. Díky tomu jsem mohla chodit třeba na speciální rehabilitace. Automaticky měl naplánovány tréninky. Bylo to jako v domácím prostředí. Určitě to pro mě bylo výhodou,“ uznala aktuálně 882. hráčka okruhu WTA.

Díky triumfu si Nosková připsala do žebříčku cenných deset bodů, které by ji měly posunout o více než sto příček nahoru. V Bratislavě zatím zůstává, zúčastní se také podniku Bratislava 4 ITF. V úvodním kole vyzve 557. hráčku okruhu, Norku Malene Helgovou.

A co po návratu z Bratislavy? „Těžko říct. V této době je opravdu málo turnajů. Až to bude v Přerově možné, začnu pomalu trénovat na antuce tak, abych byla připravena na první turnaje na tomto povrchu,“ uzavřela Linda Nosková.