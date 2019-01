Ping Tang/Přerov - Poprvé v historii se jelo mistrovství světa v biketrialu jednorázově a poprvé se ho také zhostila Čína. Loni si Číňané vyzkoušeli uspořádat Světový pohár a letos si troufli i na mistrovství světa.

"S devátým místem jsem spokojen," říká Adam. | Foto: DENÍK/bratři Procházkové

A byla to velká show. Také proč ne, vždyť rozpočet celé akce byl 45 milionů korun, za což by se u nás uskutečnilo devět takových závodů.

Trať lemovalo na deset tisíc diváků a při závěrečném vyhodnocení to vypadalo jako při předávání Oskarů. Tohoto „cirkusu“ se zúčastnili i přerovští jezdci, dlouholetí reprezentanti Adam a Pavel Procházkovi, a nechali v Číně hodně čitelnou českou „stopu“.

Adam, jezdící mezi elitními biketrialisty světa, vylepšoval z loňského roku jedenáctou příčku a nezačal vůbec špatně. „První sekci jsem projel za dva trestné body, což byl úspěch, jelikož ji zvládlo všeho všudy jen pět kluků.“

V polovině závodu byl na desáté pozici s minimální ztrátou na soupeře před sebou. Ve druhém kole se o příčku zlepšil a dojel celkově devátý.

„S devátým místem na světě jsem maximálně spokojen. Splnil jsem si svůj cíl být do desáté pozice. Jel jsem vážně hranu, a když se podívám do výsledkové listiny, tak přede mnou jsou jen samí profesionálové, kteří sedí na kole třikrát denně,“ dodal k závodu Adam.

Pavel Procházka zaznamenal v Číně také skvělý výsledek, a to když obsadil v kategorii Senior pátou příčku. Nerodilo se to však lehce.

„Pořadatelé nepřipravili žádné překážky na rozcvičení, takže do závodu jsem vstupoval dosti nervózně, naštěstí jsem ale nebyl sám,“ vzpomíná. „Trať byla spíše lehčí. Za úkol jsem si dával hlavně nedělat zbytečné chyby. Měl jsem ale těžké ruce a nohy, což se se mnou táhlo až do sedmé sekce. Poté jsem projel dvě sekce čistě, a to mě nakoplo do druhé poloviny závodu,“ tvrdí Pavel, který byl průběžně desátý.

Druhé kolo ale zvládl na jedničku a prokousal se až na konečnou pátou pozici.

„Teoreticky jsem měl na to být do třetího místa, ale to bych nesměl pokazit začátek závodu. Kdyby mi ale někdo před závodem nabídl pátou pozici, tak bych ji vzal,“ smál se a v zápětí dodal: „Páté místo je super, jsem za něj rád, je to můj nejlepší výsledek z mistrovství světa."

Oba jezdce čeká už příští víkend pátý závod domácího mistrovství a 20. září s největší pravděpodobností Evropský pohár v Anglii.