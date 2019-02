Bikodrom na Žernavé opět ožil závody Českého poháru. Tradiční přerovské závodiště hostilo o víkendu nejprve poslední podnik O‘Neal Dual Cupu, v neděli pak finále Cycology Cupu ve fourcrossu. Na akci nechyběli ani domácí jezdci z Přerova.

„Základna není silná, ale je tady bikrosový oddíl Laguna Cycles pod vedením Davida Spurného. Tento spřátelený oddíl sem občas chodí trénovat. Oni jsou profesionální jezdci bikrosu, my jsme tady na horských kolech. Ty disciplíny se ale hodně propojují, dá se říct, že lze jezdit obě naráz,“ vysvětlil hlavní pořadatel víkendové akce Stanislav Michal z oddílu Žernava Přerov.



V sobotu i v neděli si milovníci atraktivních závodů horských kol v jedinečné dráze přišli na své. Z vítězství v dualu (jezdci jedou vedle sebe, až před cílem se dráhy spojí do jedné) se radoval přerovský David Spurný. Také v kategorii Hobby zlato zůstalo doma, a to doslova. Zvítězil totiž pořádající Stanislav Michal. Mezi mladíky do 15 let triumfoval Daniel Hradský z Jablonce nad Nisou.



„Jsou tady primárně jezdci z Českého poháru, třeba kluci z Jablonce, tam se jezdí největší světový závod, který sleduje tradičně 10 000 diváků – finále Světového poháru, takže oni mají nejtěžší trať na této planetě,“ zmínil Michal.



SOBOTNÍ BOUŘKA FOURCROSS NEPŘEKAZILA

Na sobotu byl původně připraven sportovně-společenský program, ten však musel být pro bouřku zrušen a vypadalo to, že nedělní závody ve fourcrossu (jedou čtyři jezdci najednou) budou zrušeny. „Nakonec jsme odstartovali se skoro dvouhodinovým zpožděním, aby se nachystala a vyschla trať,“ popisoval Stanislav Michal.



Nedělních bojů ve fourcrossu se zúčastnilo celkem třicet jezdců a jezdkyň v pěti kategoriích. Finále Cycology 4X Cupu mezi profesionálními jezdci ovládl šumperský Mikuláš Nevrkla. Mezi hobby jezdci se z prvenství radoval Tomáš Horák z Jablonce. Nejrychlejší ženou byla Tereza Machalová z oddílu Žernava Přerov. Nejlepším jezdcem do 15 let se stal i v neděli Daniel Hradský. Součástí programu byl vložený závod bikrosařů do 8 let z Laguna Cycles, zde zvítězil Pavel Trubač.



Přes nepřízeň počasí a nižší účast se další závody na Žernavé vydařily. „Přiznám se, že jsme čekali trošku vyšší účast, ale bohužel, v Praze se jede speciální mezinárodní bikrosový závod, někteří jezdci byli tam,“ řekl závěrem Stanislav Michal.

O BIKODROMU ŽERNAVA Závodiště na Žernavé má dalekosáhlou historii. Dříve se na něm jezdily závody BMX, než byla postavena dráha u přerovské Laguny. Začátkem 90. let tak byla Žernava uzavřena. V roce 2003 však Stanislav Michal s kamarády dráhu obnovili a Žernava hostila závody Českého poháru. Proháněli se zde mimo jiné i mistři světa Michal Prokop, Jana Horáková či Tomáš Slavík. V letech 2009 a 2010 dění kolem závodiště utichlo a Žernava byla kvůli problémům s pozemky opět uzavřena. V roce 2016 se však bikodrom podařilo oddílem Žernava Přerov znovu obnovit a trať je neustále vylepšována.