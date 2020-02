„Vandrovec vstupoval do soutěže s letošním čtvrtým nejlepším časem v České republice. Loni měl dvakrát ke stupňům vítězů blízko – nejprve v hale byl pátý právě na 3000 metrů a na dráze čtvrtý na 5000 m,“ uvedla Martina Koutňáková z atletického oddílu.

Nasbírané zkušenosti Vandrovec skvěle využil a v souboji o druhé až čtvrté místo byl nejrychlejší. Navíc vylepšil přerovský rekord na 8:43,90 min.

„Formu prodal také v neděli na poloviční trati, na které sice patřil tabulkově k nejslabším, ale díky zlepšenému osobáku se výrazně posunul,“ zmínila Koutňáková.

Vandrovec doběhl 1500 metrů na krásném osmém místě. Svůj vlastní přerovský rekord juniorů a mužů vylepšil o 4 desetiny na 4:08,81 min a překonal dokonce i svůj nejlepší venkovní výkon.

PATALOVÁ USPĚLA V DÁLCE

Soutěž dálkařek se vydařila dorostence Gabriele Patalové, která zaznamenala svůj dosud druhý nejdelší pokus. Výkonem 551 cm zaostala za svým osobákem jen o 7 cm a brala pěkné sedmé místo.

V běhu na 60 metrů překážek si své maximum vylepšila o dvě setiny na 8,94 s, přesto je to trochu hořkosladký osobák - postup do finále jí unikl o jednu jedinou setinu a bere tak celkové deváté místo.

Smůlu si vybrala štafeta dorostenek na 4x200 metrů. „V rozběhu došlo na předávkách k několika kolizím, které se bohužel nevyhnuly ani našim děvčatům. Pády se negativně odrazily také na časech všech pěti štafet běžících v tomto rozběhu a poslaly je na chvost výsledkové listiny,“ popsala Martina Koutňáková.

Na formu, v jaké dorostenky do Ostravy odjely, ukazuje i to, že přes všechny komplikace dokázaly vylepšit 13 let starý přerovský rekord na čas 1:51,74 min. Na šampionátu obsadilo kvarteto Alice Drozdová, Hana Dohnalová, Tereza Válková a Gabriela Patalová čtrnácté místo.

Přerovský rekord vylepšila také Hana Dohnalová v trojskoku. Výkonem 11,12 m obsadila slušné desáté místo. Daleko to navíc nebylo ani do finálové osmičky - dělilo ji od ní 7 cm.

Na šampionátu se představil také junior Václav Raška mezi koulaři. Při svém prvním startu na MČR obsadil šestnáctou pozici výkonem 11,64 m. Stejně jako Dohnalové, i mu rozhodčí měřili pouze jeden pokus.